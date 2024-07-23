«Идеальное решение». Эксперты прогнозируют новое повышение ставки ЦБ в июле

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Совет директоров Банка России 26 июля проведет очередное заседание по ключевой ставке. С декабря 2023 года она сохраняется на уровне 16%. Эксперты сходятся во мнении, что впервые за семь месяцев регулятор повысит ставку, что приведет к еще большему удорожанию рыночных кредитов для населения и бизнеса. Среди вариантов звучат 17%, 18% и 20%. «Фонтанка» выяснила, какой наиболее вероятен и как долго продлится период высоких ставок.



Казавшиеся в декабре предельными 16% годовых сейчас уже таковыми не кажутся. О том, что ключевая ставка оказалась недостаточно высокой для замедления инфляции и темпов роста кредитования, регулятор сам говорил пару месяцев назад в своих материалах. Повысить показатель он мог еще на прошлом заседании 7 июня (по крайней мере такие ожидания циркулировали в прессе и транслировались крупнейшими российскими банкирами), но всех удивил, решив сохранить ставку в связи с недостаточным количеством данных. С тех пор прошло два месяца и назрело более радикальное решение, считают аналитики.



Есть два варианта

Консенсус-прогноз РБК показал, что 22 из 30 экспертов, принявших в нем участие, ожидают повышения «ключа» в июле сразу на 2 процентных пункта, до 18%. Менее популярно повышение на 1 п.п., до 17%, но оно все-таки находит отражение в ожиданиях аналитиков («за» высказались 6 из 30 опрошенных). Оставшиеся полагают, что ставка останется без изменений.

По оценке главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, любое из решений ЦБ будет рискованным в текущей ситуации. При сохранении ставки денежно-кредитная политика (ДКП) может оказаться недостаточно жесткой и инфляция продолжит расти. Повышение до 18–20% и выше опасно «передавливанием экономики» на фоне все еще «накатывающих» эффектов от произведенного ранее ужесточения денежно-кредитных условий и отмены льготного кредитования. «Идеальным решением в преддверии длинного перерыва между заседаниями» (следующее состоится аж 13 сентября) эксперт считает повышение до 17%.



«С одной стороны, ЦБ формально реагирует на рост инфляции повышением ставки и сохраняет реальный уровень процентных ставок в экономике (разница между ставкой и инфляцией) на приемлемо высоком уровне 8–10%. Такие высокие реальные ставки, как показывает опыт других стран, способны задавить инфляцию в течение года, — объясняет Федоров. — С другой — не меняет текущий ландшафт ДКП и позволяет маневрировать как в сторону увеличения ставки осенью в случае поступления неблагоприятных данных по рынку труда, кредитованию и инфляции, так и оставить и, возможно, снизить ставку при необходимости в конце года».



Кроме того, эксперт напоминает, что к осени уже будут сформированы ключевые параметры бюджета на следующий год, что облегчит регулятору принятие решения по уровню ставок на следующий год.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что ЦБ со 100-процентной вероятностью повысит ставку, но может сделать это как до 17%, так и до 18% — шансы равнозначны. В первом случае регулятор оставит себе пространство для маневра, чтобы оценить дополнительно последствия отмены массовой льготной ипотеки, во-втором — сможет «пойти на опережение», чтобы достичь более ощутимого результата в будущем.



«Мы ожидаем, что ЦБ действительно повысит ключевую ставку в ближайшую пятницу. Основной вопрос заключается в том, повысят ли ее до 17%, 17,5% или 18%, а также какими будут сигнал и риторика по итогам заседания», — сообщил «Фонтанке» Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Среди основных аргументов в пользу такого решения, он назвал ускорение инфляции в последние месяцы и рост инфляционных ожиданий населения, а также высокие темпы кредитования, особенно в сегменте потребительских кредитов и ипотеки.



В то же время инвестбанкир и создатель проекта bitkogan Евгений Коган в телеграм-канале заявил, что не строил бы больших надежд, что регулятор ограничится повышением до 17%. По его мнению, наиболее логичным выглядит повышение до 18%. «На большее повышение регулятор не пойдет, так как статистика не столь катастрофична: устойчивые компоненты инфляции и инфляционных ожиданий выросли не так сильно, последние недельные оценки сигнализируют о замедлении роста цен, деловая активность постепенно замедляется», — объяснил экономист.



Это не предел?

ЦБ уже транслировал ранее готовность повышать ставку до тех пор, пока это необходимо. На фоне этого некоторые эксперты теперь допускают повышение «ключа» и до 20%.

С точки зрения Ильи Федорова, это может быть оправдано, если рост номинальных зарплат (то есть выраженных в деньгах, а не в товарах и услугах, которые можно на них купить) останется в диапазоне 15–20% (по последним опубликованным данным Росстата, этот показатель составлял 17%). При таком уровне роста зарплат люди будут больше тратить и больше брать кредитов. В результате борьба ЦБ с инфляцией может потребовать более длительного периода высоких ставок.



«В любом случае ставки будут оставаться высокими в течение всего 2025 года. Снижение ставок будет медленным», — говорит экономист.

«Наш базовый сценарий предполагает, что ставка останется на уровне 18% до конца года. Однако, если инфляция (в том числе базовая) не начнет устойчиво замедляться, возможно дальнейшее повышение ставки», — также допускает Алексей Корнев.

Когда ставку начнут снижать?

По прогнозу аналитика «Цифра брокер», к концу 2024 года ставка может оказаться на уровне 18–20%. К смягчению монетарной политики (снижению ставки) регулятор может перейти только в 2025 году, полагает Наталия Пырьева. Для этого ЦБ должен увидеть устойчивое замедление инфляции. Еще одним признаком того, что денежно-кредитная политика набрала нужную жесткость, станет общее охлаждение экономики, выраженное в замедлении кредитования, розничных продаж, объемов промышленного производства.



«Существенно важным сигналом для стабилизации инфляционного давления будет нормализация на рынке труда — снижение темпов роста доходов населения по мере разрешения проблемы с дефицитом кадров», — добавляет эксперт.

Что ждать от прогноза ЦБ?

Помимо решения по ставке Банк России 26 июля обновит свой среднесрочный прогноз. Это важный документ, в котором отражаются ожидания регулятора по главным макроэкономическим показателям на горизонте трех лет. Аналитики ожидают, что в июле ЦБ может существенно пересмотреть его сразу по нескольким пунктам.



«В первую очередь, мы ожидаем, что будет пересмотрена в сторону повышения оценка по инфляции на конец 2024 года с 4,3–4,8% в апрельском прогнозе до 6,0–7,5%, не исключаем также пересмотра прогноза по инфляции на конец 2025 года — с целевых 4% в апрельской версии до 4,5% и более. Прогноз по средней ставке за 2024 год может быть повышен с 15–16% в апреле до 17–18%», — говорит Пырьева.



Также она отмечает возможность пересмотра в сторону повышения прогнозов по показателям платежного баланса. Это данные о состоянии экспорта и импорта. От них в значительной степени зависит курс рубля. Здесь ожидаются позитивные изменения. «Мы полагаем, что показатель счета текущих операций может быть улучшен до $65–70 млрд с текущих $50 млрд по итогам 2024 года ввиду того, что по предварительной оценке Банка России данный показатель уже составил $40,6 млрд по итогам первого полугодия», — говорит аналитик.



В этом плане определенную тревожность вызывает возможность недостижения цели по инфляции в 4% в 2025 году, ведь чем дальше показатель от этого значения, тем дольше нам жить с высокой ключевой ставкой. В начале июля рост цен в годовом выражении превысил уже 9% и, кажется, что борьба неэффективна, но не стоит забывать, что это произошло под влиянием разового фактора — ожидаемого повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. ЦБ прогнозировал, что как раз за счет него пик инфляции придется на июль. Предполагается, что дальше она будет снижаться, но есть и другие факторы, которые поддерживают ее на высоком уровне.



«Не забывайте, что в 2024 году выросли расходы на нацоборону. Там сидят и зарплаты и инвестиционные вещи. Все дорожает, что с этим связано. Это мощнейшим образом разгоняет инфляцию, — объясняла в беседе с «Фонтанкой» в кулуарах Финансового конгресса Банка России профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич. — В марте-апреле сократился импорт в Россию. Раз сократился импорт, предложение товаров, в том числе потребительских, усыхает — значит, цена на них растет. Все это вместе дает итог, что ЦБ не в состоянии перебороть эти тренды, потому что у него только один инструмент — ставка. Она действует только на гражданский бизнес, оборонщики в гробу видали эту ставку».



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

