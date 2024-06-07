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    Набиуллина допустила существенное повышение ключевой ставки в июле

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    7 комментариев

    Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле 2024 года, если реализуются проинфляционные риски. Об этом на пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке 7 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

    «Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле», — заявила она.

    Председатель добавила, что денежно-кредитные условия в экономике будут оставаться жесткими столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.

    Отвечая на вопросы журналистов, Набиуллина сообщила о возникшей вероятности, что инфляция на конец 2024 года может выйти за диапазон, который ЦБ давал в апрельском прогнозе (4,3–4,8%). В июле регулятор уточнит свой прогноз.

    По данным на 3 июня, годовая инфляция в стране выросла до 8,1%. Её пик ожидается в III квартале 2024 года и придется на июль. Это в том числе связано с индексацией тарифов ЖКХ в этом месяце. Снижение годовой инфляции тоже ожидается в III квартале. Как пояснил зампред Банка России Алексей Заботкин, замедление будет происходить как за счет выхода из базы высоких значений конца лета — осени прошлого года, так и за счет замедления текущих месячных темпов роста цен в этом году.

    Ранее ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 26 июля.

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    Комментарии 7

    Петренков Эдуард07 Июн 2024 в 21:41
    А почему в одной стране, которая второй год выживает, где разрушена значительная часть электроснабжения и производств, ставка ниже? Это гойда получается?
    +1−0
    Znatok7807 Июн 2024 в 21:20
    Повышать главный налог, НДС, на четверть (молчим уже про налоги на ИП, прибыль и прочие мелочи) и потом удивляться проинфляционным рискам...профессионалы, чего уж там. Цель видится, пока, только одна: убить частный бизнес и оставить только государственный. Такой вариант возврата в СССР, о чём так грезили старички.
    +4−0
    Artimenga07 Июн 2024 в 21:07
    Допускаю скорый уход Набиуллиной из ЦБ после этого. Дистрофика сажать на диету от ожирения бессмысленно, а она все ощущает и ощущает денежную массу в экономику ростом ставки.
    +1−3
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