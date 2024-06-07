Набиуллина допустила существенное повышение ключевой ставки в июле

Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле 2024 года, если реализуются проинфляционные риски. Об этом на пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке 7 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.



«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле», — заявила она.

Председатель добавила, что денежно-кредитные условия в экономике будут оставаться жесткими столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.