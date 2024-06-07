Набиуллина допустила существенное повышение ключевой ставки в июле

Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле 2024 года, если реализуются проинфляционные риски. Об этом на пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке 7 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле», — заявила она.
Председатель добавила, что денежно-кредитные условия в экономике будут оставаться жесткими столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.
Отвечая на вопросы журналистов, Набиуллина сообщила о возникшей вероятности, что инфляция на конец 2024 года может выйти за диапазон, который ЦБ давал в апрельском прогнозе (4,3–4,8%). В июле регулятор уточнит свой прогноз.
По данным на 3 июня, годовая инфляция в стране выросла до 8,1%. Её пик ожидается в III квартале 2024 года и придется на июль. Это в том числе связано с индексацией тарифов ЖКХ в этом месяце. Снижение годовой инфляции тоже ожидается в III квартале. Как пояснил зампред Банка России Алексей Заботкин, замедление будет происходить как за счет выхода из базы высоких значений конца лета — осени прошлого года, так и за счет замедления текущих месячных темпов роста цен в этом году.
Ранее ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 26 июля.