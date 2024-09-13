18+. ЦБ настроил рынок на максимальную жесткость

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Вопреки ожиданиям большинства аналитиков Банк России решил повысить ключевую ставку с 18 до 19% годовых, оставив сигнал жестким. Регулятор готов ужесточать свою политику столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевым 4% в 2025 году. Эксперты прочитали это как: «где 19, там и 20, а может — и выше».



Как ЦБ объяснил решение Оптимизм экспертов, которые прогнозировали сохранение ставки на заседании 13 сентября, основывался на предположении, что Банк России пока не получил достаточно данных, свидетельствующих о необходимости дополнительного повышения. К тому же ЦБ в своем бюллетене «О чем говорят тренды» отмечал, что «данные и опросные показатели за июль и август в большинстве своем свидетельствуют о замедлении роста экономической активности», а также создаются предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике. Варианты повышения ставки тоже рассматривались аналитиками как возможные, но до определенного момента казались менее вероятными.



Тем не менее, регулятор сделал шаг на повышение в 1 процентный пункт. В его традиционном релизе по итогам решения есть несколько важных моментов, объясняющих подобную жесткость. Во-первых, ЦБ признал, что инфляция по итогу 2024 года складывается выше его июльского прогноза в 6,5–7%. Во-вторых, требуется дополнительное ужесточение ДКП, чтобы «возобновить процесс дезинфляции (то есть добиться не снижения цен, а замедления темпов их роста), снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году».



Учитывая все это, ЦБ обновит свой среднесрочный прогноз. Документ, в котором отразятся его ожидания по инфляции и необходимой траектории ключевой ставки, будет опубликован после следующего заседания, 25 октября.

И еще один важный момент: регулятор исходит из того, что бюджетная политика в 2024 году и последующие годы нормализуется. Правительство пока не представляло проект бюджета на следующий год. Если там вновь будут предусмотрены большие расходы, это может повлечь дополнительное ужесточение ДКП.



Главный враг — инфляция Зачем нужна дополнительная жесткость, на пресс-конференции по итогам заседания в пятницу объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, необходимо вернуть инфляцию к цели в 4% в 2025 году. «Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки», — сообщила она.

Набиуллина назвала четыре основные причины, почему важно вернуться именно к 4%, а не смириться с сегодняшними 6–8%. Во-первых, чтобы защитить сбережения и доходы граждан от обесценивания. Во-вторых, только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты, в том числе ипотека, поскольку в цену займа закладывается инфляционная составляющая. В-третьих, рубль постоянно ослабляется, когда инфляция в России значительно выше, чем в странах-партнерах (вот в Китае по итогам года ожидают 3%). В четвертых, чем выше инфляция, тем сложнее ею управлять, и тем больше колеблются цены.



«Если мы согласимся с темпами роста цен в 6–8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут. Тогда вернуть ее под контроль будет гораздо сложнее и дороже для общества — заявила глава ЦБ.

Высокая ставка экономике не помеха Каждое повышение ключевой ставки обычно сопровождается новой волной жалоб бизнеса на удорожание кредитования. Предприниматели разводят руками и предупреждают, что все их дополнительные процентные расходы, будут перекладываться в цены. Получается замкнутый круг: ставку повышают, чтобы снизить спрос и замедлить рост цен. Но это все равно провоцирует удорожание товаров и услуг, поскольку компании, вынужденные в том числе откладывать свои инвестиционные планы, перекладывают на потребителей свои издержки. При этом регулятор говорит, что высокие ставки не мешают экономике развиваться.



Отвечая на вопрос «Фонтанки» как работает этот механизм, Эльвира Набиуллина пояснила, что главный источник финансирования инвестиций сейчас — это не кредиты, а собственные средства компаний — в последние годы их прибыли значительно выросли. А структуре расходов предприятий издержки на обслуживание кредита составляют в среднем около 5% себестоимости. Гораздо большую долю, по ее словам, занимают затраты на сырье, материалы, оплату труда, а они как раз зависят от инфляции. Поэтому, подразумевается, бороться нужно с ней.

Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин также подчеркнул, что издержки на обслуживание кредитов возрастают временно, при снижении ставки они будут сокращаться, в то время как инфляция повышает издержки необратимо. По его словам, охлаждение экономики не помешает ей развиваться, учитывая тот рост инвестиций, который уже произошел к нынешнему моменту. Инвестиции в основной капитал предприятий сейчас на 25% выше, чем в четвертом квартале 2021 года, который предшествовал кризису.



Рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков в связи с повышением ключевой ставки регулятор не видит.

Предела нет Пожалуй, главное, что можно вынесли из заявлений — скорее всего, ставку до конца года повысят снова. Такое мнение теперь высказывает большинство экспертов.

«Вероятность дальнейших повышений оцениваю как почти 100% — при текущей и ожидаемой инфляции ЦБ потребуется дополнительное замедление спроса, — написал в своем телеграм-канале FRAT руководитель Центра макроэкономических исследований Сбера Олег Шибанов. — Из плюсов — есть надежда на близкий пик и ставки, и инфляции. Из минусов — неясно, откуда брать сильный рост ВВП при таких ставках и безработице».

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист предполагает, что цель ЦБ — это все же 20% (такой вариант тоже рассматривался на сегодняшнем заседании), но он решил разбить повышение ставки на два этапа. По мнению эксперта, с точки зрения управления ожиданиями участников рынка это может быть эффективнее, к тому же согласовывается с прогнозной траекторией ставки на этот год.



«Однако это не означает, что 20% — это предел ставки. Как уже говорил ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин, что у регулятора нет «потолка» жесткости денежно-кредитной политики. И учитывая, что ЦБ уже предупредил о том, что инфляция может сложиться выше его прогноза, мы не исключаем, что ситуация может потребовать и более высокой ставки, чем прогнозировалось в июле. Чтобы по итогам года инфляция осталась в пределах 6,5 — 7%, текущие темпы роста цен до конца года не должны отклоняться от 4%, но по итогам первой недели сентября показатель был вдвое выше», — говорит Жорнист.

Что изменится для граждан и бизнеса Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что повышение ключевой ставки влечет негативные изменения для бизнеса: компаниям становится еще дороже обслуживать текущие долги, и тем более открывать новые кредитные линии. Помимо этого, усиливается налоговая нагрузка, что в совокупности с ростом процентных расходов приведет к «сжатию прибыльности».



«Для банковского сектора повышаются риски, поэтому банки будут наращивать резервы, что будет отрицательно сказываться на чистой прибыли. Мы ожидаем замедления темпов роста потребительского кредитования, наиболее существенное охлаждение можно будет наблюдать в секторе ипотеки. Повышение ставок по ипотеке до уровней заградительных, очевидно, сделает недоступными ипотечные кредиты для большинства граждан», — говорит она.

С другой стороны, банки повысят ставки по вкладам. Крупнейшие из них уже сделали это не дожидаясь решения регулятора. Среди них — ВТБ, Газпромбанк, Сбер.

«Решение Центрального банка — сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. По прогнозам ВТБ, в ближайшее время увеличение доходности составит порядка 70–80% от сегодняшнего повышения ключевой ставки, то есть около 0,7–0,8 процентных пункта. При этом в ноябре-декабре, когда банки традиционно усиливают конкуренцию за розничные пассивы, они могут снова скорректироваться и достигнуть пиковых в этом году значений», — считает старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.



Рынок ОФЗ отреагировал на повышение ставки снижением. «Все-таки некоторые инвесторы надеялись на паузу в сентябре. В дальнейшем динамика рынка будет зависеть от поступающих макроданных», — оценивает Евгений Жорнист.

Экономист Евгений Коган в телеграм-канале bitkogan hotline выразил мнение, что рынок облигаций «не будет сильно падать», скорее всего, цены бумаг достигнут новых минимумов и оттолкнутся от них. Что касается влияния на экономику, инвестбанкир предупредил о проблеме — высокие ставки можно передержать.



«Если долго держать высокие ставки, экономика может начать замедляться, а потом может наступить обрыв. И обычно после этого центральные банки начинают процесс снижения ставок, бывает, довольно резкий», — сказал он.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

