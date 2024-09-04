«Крепленые напитки» доставать рано. Почему ЦБ может не повысить «градус» в сентябре

Фото: Константин Кокошкин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Чем ближе сентябрьское заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, тем больше появляется прогнозов по решению регулятора. Одни эксперты ждут дальнейшего повышения до 20 %, указывая на то, что инфляция не замедляется. Другие склоняются к сохранению 18 %, поскольку ЦБ нужна пауза, чтобы оценить влияние предыдущих шагов повышения на экономику.





Результаты былой жесткости уже понемногу проявляются. «Фонтанка» разбиралась, какой вариант наиболее вероятен.



Повышение возможно, но не предопределено Заседание назначено на 13 сентября. Интервал между ним и предыдущим составил почти полтора месяца. Это более длительный промежуток, чем обычно. Чаще члены совета директоров собираются, чтобы пересмотреть ставку, примерно раз в месяц. Не считая предстоящего заседания, в этом году планируются еще два — опорное 25 октября и последнее 20 декабря. Опорное пока представляется более важным, поскольку сопряжено с публикацией среднесрочного прогноза, предыдущий публиковался в июле.



Если откинуть шутки про «пятницу 13-е», ситуация невеселая. Представители крупных банков по своему обыкновению уже начали транслировать свои ожидания. Ярко высказался первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, по мнению которого ключевую ставку повысят до 20 %.

Рассуждая об этом, топ-менеджер напомнил о правиле экономиста Тейлора, в соответствии с которым рост инфляции на 1 процентный пункт должен приводить к повышению ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт. Во-первых, по мнению представителя ВТБ, повышение «ключа» уже заложено в прогноз ЦБ до конца года, во-вторых — инфляция растет выше ожиданий, значит, повышать ставку чисто математически нужно на уровень выше 20 %.



«Если 15–18 % — это еще виноградное вино, то 20 %+ — это уже какие-то крепленые напитки. Поэтому мы в следующем месяце с большой вероятностью будем наблюдать «крепленую» денежно-кредитную политику», — отметил Пьянов.

О готовности рынка к дальнейшему ужесточению политики ЦБ заявил и экс-министр финансов России, бывший президент—председатель правления ВТБ и банка «Открытие» Михаил Задорнов. При этом он допускает два варианта: повышать до 20 % или сохранять 18 %.



Равные шансы на сохранение и повышение видят и в Сбербанке. Финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов сообщил РБК, что в случае повышения возможны шаги и до 19 %, и до 20 %. «Вряд ли выше», — обнадежил он.



О чем говорят цифры Чтобы спрогнозировать решение регулятора, аналитики смотрят, как ведут себя основные макроэкономические показатели. Для начала возьмем цены. Как отмечает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, несмотря на то, что недельная инфляция остается вблизи нуля, без учета сезонного снижения цен на отдельные составляющие корзины (овощи, фрукты, авиабилеты), явных признаков замедления инфляции все еще нет. А вот инфляционные ожидания населения — то есть представления граждан о том, какой будет инфляция через год, — растут четвертый месяц подряд и в августе увеличились до 12,9 %, что стало максимумом с декабря прошлого года.



Что касается кредитования, заметно охладился ипотечный сегмент, что и ожидалось после завершения массовой льготной программы. В потребительском сегменте тоже снижаются темпы роста, однако, как говорит эксперт, они все еще находятся на высоком уровне из-за ситуации на рынке труда. Там все упирается в безработицу, которая остается на историческом минимуме, но есть и позитивная динамика, если смотреть на нее глазами регулятора, — реальные зарплаты растут уже не такими бешеными темпами. В июне они прибавили 6,2 %, что является минимумом с марта 2023 года, обращает внимание аналитик. Почему сильный рост зарплат — это плохо? В нынешних условиях люди получают больше, а производят столько же и при этом много потребляют. У них появляется больше желания взять кредит на что-нибудь, ожидая, что в будущем зарплата вырастет еще и они смогут погасить долги, несмотря на высокие ставки.



Корпоративное кредитование продолжает расти. В июле увеличение составило 2,3 % после 1,5 % в июне и 1,4 % в мае. Такой тренд связывают с увеличением прибылей компаний и высокой экономической активностью на внутреннем рынке. Бизнес обслуживает свои долги и чувствует себя устойчиво.

«Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день макроданные отражают умеренные признаки охлаждения внутреннего спроса, но все же рано судить об устойчивости такой тенденции. На этом фоне нельзя исключать вероятность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании до 19 %. С другой стороны, после повышения ставки до 18 % прошло недостаточное количество времени, чтобы оценить эффект на экономику, который может проявиться в течение нескольких кварталов. В частности, удержание ставки на уровне 16 % начало влиять на экономические процессы только во II квартале 2024 года (по оценкам самого Банка России). Как следствие, мы не можем исключать и вероятность сохранения ставок на текущих уровнях, чтобы регулятор мог получить больший объем данных по состоянию экономики в последующем», — рассуждает Наталья Пырьева.



Какой сигнал дал ЦБ На прошлой неделе Банк России представил проект основных положений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, в котором обозначил четыре варианта развития событий в экономике России: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый сценарии. «Фонтанка» ранее подробно писала о том, чем они отличаются друг от друга.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, этот документ — часть коммуникации регулятора с рынком. Проект вышел в момент, когда на рынке много переживаний по поводу дополнительного повышения ставки, и главный вывод, который можно из него извлечь, — текущая ставка уже учитывает многие риски.

«Важный месседж этого документа заключается в том, что если мы говорим про сценарии, не связанные с мировым кризисом, то в них — базовом, дезинфляционном и проинфляционном — у нас максимальное значение ставки, которую Центральный банк выставил, это 18 %, — отмечает Орлова. — Мне кажется, что ЦБ, готовя такие сценарии, фактически сказал, что те риски, которые связаны непосредственно с состоянием российской экономики, в 18-процентной ставке все учитываются. Да, если будут какие-то риски, связанные с международной экономикой, тогда действительно может быть сценарий дополнительного повышения ставки».



К таким рискам относятся новые санкции, ухудшение ситуации с трансграничными переводами и другие негативные факторы, которые приходят извне. Поэтому экономист считает, что на заседании 13 сентября регулятор не пойдет на повышение.

«У нас после 26 июля (предыдущего заседания ЦБ. — Прим. ред.) выходила разная статистика, ее все очень пристально теперь анализируют. У нас вышел рост ВВП, который немножко ускорился в июле, но это ускорение в основном связано с восстановлением оптовой торговли, с тем, что в сельском хозяйстве выпуск вырос. Если смотреть по другим сегментам, например стройка замедляется, то нет впечатления, что [происходит] какой-то новый раунд оживления в экономике. Просто происходит постепенное охлаждение», — анализирует Орлова.

Накануне Банк России выпустил традиционный бюллетень «О чем говорят тренды», в котором о признаках охлаждения экономики впервые за полтора года перегрева говорится открытым текстом: «Данные и опросные показатели за июль и август в большинстве своем свидетельствуют о замедлении роста экономической активности, в том числе со стороны потребления домохозяйств». Вместе со снижением розничного кредитования «это создает предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике, перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста при достижении ценовой стабильности».



С другой стороны, инфляция идет выше прогноза, в августе инфляционные ожидания повышены, но такую динамику Орлова связывает с продовольственным сегментом, а в непродовольственном, который больше требует ответа монетарной политики, «картина приемлемая». Поэтому эксперт считает: статистика с июля не дала четкого сигнала, что нужно дальнейшее повышение ставки, и отсылает к комментарию зампреда ЦБ Алексея Заботкина, который тот дал журналистам по итогам презентации основных направлений ДКП.

«По всей видимости, общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента 26 июля по настоящий момент существенно не изменился. С одной стороны, мы имеем примерно такую же динамику текущего роста цен и некоторое увеличение инфляционных ожиданий. С другой стороны, оперативные данные позволяют говорить о некотором замедлении роста спроса и кредитования. До 13 сентября мы еще получим много новых данных», — сказал он.



«Все пропало, все нашлось» Экономист и инвестбанкир Евгений Коган тоже считает, что ЦБ 13 сентября возьмет паузу, чтобы понаблюдать за ситуацией.

«Дополнительный подъем ставок чреват довольно серьезными проблемами. И, кстати говоря, очень серьезными проблемами для Минфина, поскольку в этих условиях высоких ставок он практически не может нормально размещаться. У Минфина дичайшее неисполнение плана по привлечению финансирования. Чем выше ставка, тем сложнее привлекать деньги под госбумаги, здесь зависимость весьма серьезная, поэтому я еще раз говорю, что ЦБ, скорее всего, возьмет паузу хотя бы на месяц, а там посмотрим», — говорит Коган.

Оценивая по просьбе «Фонтанки» вероятность реализации описанных сценариев развития экономики, экономист дает самому негативному из них — рисковому — 20 %, и это, по его собственным словам, достаточно много. Пока большинство экономистов мира оценивают, что вероятность глобального кризиса не очень высокая, но, тем не менее, произойти он может. Вероятность проинфляционного и дезинфляционного примерно равны, но последний эксперт оценивает чуть повыше — в 45 %.



Загадывать, какой сценарий станет базовым, трудно. ЦБ изобразил свое видение, но на реальную ситуацию влияет множество разных факторов, и она часто не идет ровно по заранее описанным сценариям.



«Мы же понимаем, что живем в абсолютно нестабильных условиях и каждый день может быть что-то новое. К примеру, новый пакет санкций, который опять ударит по нашему экспорту или по импорту, укрепит или ослабит рубль. И мы этого действительно не можем прогнозировать. Мы можем говорить, что это, наверное, будет. Но что еще наши «лучшие друзья из-за речки» могут придумать? Боюсь, что это трудно сейчас сказать. Поэтому мой личный сценарий очень простой: будет нестабильно, будет волатильно. Это значит, что нас будет бросать все время из огня да в полымя. Что мы каждый день будем говорить: «Всё пропало», а потом на следующий день говорить: «Нет, всё нашлось». Это наши текущие реалии», — заключает Коган.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

