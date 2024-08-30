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    «Крепленая» денежно-кредитная политика. Зампред ВТБ спрогнозировал повышение ключевой ставки до 20%

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    Банк России на заседании 13 сентября скорее всего повысит ключевую ставку с 18 до 20%, хотя данных за август может быть недостаточно для полной оценки влияния жесткой денежно-кредитной политики. Такое мнение 30 августа высказал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

    Рассуждая о возможном решении ЦБ, он вспомнил правило Тейлора, в соответствии с которым рост инфляции на 1 процентный пункт должен приводить к повышению ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт. Поскольку регулятор прогнозирует на конец 2024 года среднюю ставку в диапазоне 18–19,4%, в верхней границе уже заложено повышение до 20%, говорит эксперт. В то же время инфляция превышает прогноз на 0,7 процентного пункта. Учитывая все это, по правилу Тейлора должно последовать «ритуальное действие» по повышению ключевой ставки». «Даже, получается, математически на уровень, превышающий 20%», — отмечает Пьянов.

    Такой уровень ставок эксперт сравнил с крепостью алкогольных напитков.

    «Если 15–18% — это еще виноградное вино, то 20%+ — это уже какие-то крепленые напитки. Поэтому мы в следующем месяце с большой вероятностью будем наблюдать «крепленую» денежно-кредитную политику», — сказал он.

    Накануне Банк России опубликовал ежегодный проект основных направлений денежно-кредитной политики, который включает прогнозы развития экономики в среднесрочной перспективе. Регулятор представил четыре возможных сценария: базовый и три альтернативных — дезинфляционный, проинфляционный, рисковый (предусматривающий мировой кризис). «Фонтанка» узнала у экспертов, чем они отличаются и реализация какого наиболее вероятна.

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