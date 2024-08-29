ЦБ опубликовал сценарии развития экономики на 2025–2027 годы. Самый плохой предусматривает новый мировой кризис

Банк России опубликовал первый проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 годы. Его основные положения 29 августа появились на сайте регулятора. Это публикуемый ежегодно документ, в котором ЦБ раскрывает цели и подходы к проведению ДКП, взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе.

Как следует из краткой выжимки на сайте, цель регулятора остается прежней — поддержание ценовой стабильности и инфляции на уровне 4% годовых. Принципы тоже не изменились: в своей работе ЦБ придерживается мнения, что валютный курс должен быть плавающим, основные инструменты регулятора — ключевая ставка и коммуникация с участниками экономической деятельности, а решения принимаются им на основе макроэкономического прогноза.

В проекте представлены базовый и три альтернативных сценария развития экономики в последующие годы. Базовый предусматривает, что инфляция в России в 2024 году придет в ранее намеченный ЦБ диапазон 6,5–7%, а в 2025 году замедлится до 4–4,5%. Дезинфляционный сценарий предусматривает более благоприятную ситуацию, когда экономика страны будет расти большими темпами, а за счет увеличения производительности труда будет снижаться проинфляционное влияние высоких темпов роста зарплат. В этом сценарии регулятор ожидает, что инфляция вернется к 4% уже в 2025 году и будет находиться на этом уровне в последующие годы.

В проинфляционном сценарии предполагается, что высокий внутренний спрос и рост издержек на зарплаты будут сильнее давить на инфляцию, а бюджет будет вынужден тратить больше денег на программы льготного кредитования. В этом сценарии ожидается, что инфляция по итогам 2025 года составит 5,0 — 5,5%, а к цели в 4% вернется только в 2027 году. Соответственно, выше будет и средняя ключевая ставка.

Последний, рисковый сценарий предусматривает наступление мирового кризиса, сопоставимого по масштабу с процессами 2007–2008 годов. «На фоне рецессии в крупнейших экономиках упадет мировой спрос. Цены на нефть будут существенно ниже в сравнении с базовым сценарием на всем горизонте», — описывает возможное развитие событий регулятор.