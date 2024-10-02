«Желаю Банку России посрамить всяких хейтеров». Что не так с бюджетом на 2025 год — объясняем на мемах от экономистов

Источник: Сергей Коньков / Росконгресс







Главной темой для обсуждения в макроэкономическом сегменте «Телеграма» стал внесенный на этой неделе в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы. То, что там прописано, отбрасывает ЦБ в достижении цели по инфляции в 4%, отступать от которой регулятор не намерен. А это грозит увеличением ключевой ставки до рекордных уровней выше 20%.



Естественной защитной реакцией на эту стал экспертный юмор в Сети. Объясняем, где плакать, а где смеяться.

Что с бюджетом и инфляцией

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19%. Игнорируя возмущенные крики: «Да куда еще выше?» — регулятор выдал еще и жесткий сигнал. В вольном пересказе «Фонтанки» он звучит так: «Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году и для этого будем повышать ставку, на сколько потребуется, и держать ее высокой так долго, сколько потребуется».

Следующее повышение может произойти уже 25 октября. Чем ближе к дате, тем больше была степень уверенности аналитиков в том, что это произойдет. Интригой до последнего момента был федеральный бюджет на 2025-й и следующие два года: не планирует ли правительство значительно увеличить расходы, как было в прошлом году? Ведь мягкая бюджетная политика рождает инфляцию, которая должна купироваться жесткой денежно-кредитной политикой.

Разрабатывая прогнозы развития экономики и сигнализируя рынку о дополнительной жесткости, ЦБ исходил из «неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы». Проект, который в итоге предложило правительство, содержал «ряд неожиданных моментов» для регулятора.

Главный плюс представленного бюджета в том, что с 2025 года структурный первичный баланс (уровень привлечения источников финансирования дефицита, главным образом заимствований) будет нулевым, как того и требует бюджетное правило. То есть правительству не придется дополнительно занимать, кроме как для обслуживания уже существующего долга.

С другой стороны, оно хочет отклониться от бюджетного правила в 2024 году еще сильнее, чем ранее уже сделало, — на 1,5 трлн рублей дополнительно (предусматривающий это проект закона был внесен вместе с «бюджетным»). Тогда структурный первичный баланс на этот год вырастет с 1,6 до 3,1 трлн рублей.

«Почему? Потому что правительство отдельными поправками в бюджетное законодательство позволило потратить в 2024 году дополнительные 1,5 трлн руб. на приоритетные цели в обход изначальных планов и логики уже смягченного в этом году бюджетного правила», — объясняет в своем телеграм-канале экономист Дмитрий Полевой.

Расходы бюджета на 2024 год вырастут с 38,1 до 39,4 трлн рублей, а дефицит — до 3,3 трлн, отмечает макроэкономический телеграм-канал ММI, назвавший изменения «мощнейшим инфляционным шоком».

Что касается 2025 года, обращаем внимание на два компонента. Во-первых, проект предусматривает рост расходов на оборону с 5,5 до 6,3% ВВП. В деньгах это 13,5 трлн рублей, что составляет 32,5% от всех расходов на год. Во-вторых, в проект заложено повышение тарифов ЖКХ для населения на 11,9%, хотя в этом году в стране их уже повысили на 9,8%, а в следующем году собирались только на 5,7%.

«Уже по перечисленным трём пунктам можно однозначно сказать, что мы имеем дело с новым инфляционным шоком со стороны бюджетной политики. По-видимому, это обстоятельство будет определяющим на октябрьском заседании ЦБ по ставке», — предполагает MMI.

Дополнительные 1,5 триллиона, которые правительство хочет потратить в 2024 году, это почти 1% ВВП и 1 процентный пункт инфляции сверх плана, пишет телеграм-канал «Холодный расчет». По его мнению, это создает предпосылки для повышения ключевой ставки до 21% в октябре. «Фактическое решение будет зависеть от скорости охлаждения экономики и замедления инфляции», — отмечает автор канала.

Только повышение тарифов ЖКХ, большее удорожание железнодорожных перевозок, рост акцизов и утильсбора могут в совокупности дать 1,5-2 процентных пункта к инфляции при прогнозе ЦБ в 4-4,5% на 2025 год, оценивает Дмитрий Полевой. «Да, более высокие цены сами по себе оставят населению/компаниям меньше средств на другие расходы, что скажется на общей инфляции, но риски возросли», — добавляет он.

Обсуждение бюджета в Госдуме началось 2 октября на заседании комитета по финансовому рынку. На нем заместитель министра финансов Владимир Колычев заверил, что вклад бюджета в инфляцию в 2025 году будет нейтральным.

«Нулевой баланс действительно будет замедлять инфляцию, — отозвались на это сообщение авторы проекта bitkogan hotline. — Вот только есть несколько нюансов». К ним относятся все те же: ЖХК, ж/д перевозки, утильсбор. «Проинфляционное влияние может в итоге перевесить», — высказали опасение аналитики.

В ЦБ тоже не стали молчать, хоть формулировки, как всегда, выбрали осторожные. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на заседании комитета в ГД повторил сентябрьский жесткий сигнал и допустил повышение ставки на следующем заседании. «То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее», — цитирует его «Интерфакс».

Упорство, с которым ЦБ пытается вернуть инфляцию к цели, породило мемы в экономических телеграм-каналах. В них изображается, что эффект повышения ставки, ужесточения макропруденциальных лимитов (которые ограничивают выдачу рискованных кредитов) и других мер, которые принял или только собирается принять регулятор, разбивается только лишь о внеплановое повышение тарифов ЖКХ для населения почти на 12%. Оно приведет к росту инфляции, а поскольку регулятор не планирует отказываться от 4%, он будет вынужден еще сильнее закрутить гайки. Кто от этого снова будет страдать больше всех? Граждане и бизнес, которые жалуются на высокие процентные ставки по кредитам.

«Искренне желаю Банку России посрамить всяких хейтеров, повышающих ЖКХ, индексирующих МРОТ сильно выше инфляции в условиях перегрева на рынке труда и утильсбор при просадке авторынка, а также увеличивающих расходы на национальную оборону с 5,5 до 6,3% ВВП, и добиться снижения инфляции до целевого уровня в 4% к концу 2025 года», — написал поддерживающий пост экономист и автор блога Furydrops Григорий Баженов.

Так что в Сети на смену спорам о том, умер ли герой Райана Гослинга в конце фильма «Драйв», пришел новый актуальный вопрос — достигнет ли ЦБ таргета. Ведь без этого можно забыть о дешевых кредитах, в том числе жилищных.