В ВТБ оценили возможность повышения ключевой ставки до 23 процентов

В банке ВТБ оценили перспективу повышения ключевой ставки ЦБ до 23 %. Такое возможно в 2025 году, если инфляция останется на уровне 8 %. Об этом 26 сентября сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.



На следующем заседании совета директоров Банка России, которое состоится 25 октября, эксперт ожидает повышения ключевой ставки до 20 %. «Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум в 20 % и пробивать его, чтобы обуздать инфляцию», — сказал Пьянов. По его оценке, пробить этот уровень и поставить новый рекорд по ключевой ставке ЦБ может до конца 2024 года.

Это открывает огромную множественность траекторий ставки на 2025 год. По словам топ-менеджера, в основном сценарии инфляция по году составит 6 %, средняя ставка — 19 %. Но на практике инфляция может быть и 4 %, и 8 %, а в зависимости от этого другой будет и ставка.

«Для оптимистов: если инфляция будет 4 %, то средняя ставка может быть 11 %; для пессимистов: если инфляция 8 %, ставка легко может быть 23 %», — отметил представитель ВТБ.

Говоря о предстоящем в октябре заседании, первый зампред банка назвал основной интригой то, как регулятор оценит параметры бюджета на 2025–2027 годы. «При таком значительно более мягком бюджете и сложном рынке труда мы не видим значимых помощников для Центрального банка для обуздания инфляции в 2025 году», — цитирует топ-менеджера «Интерфакс».

Проект бюджета пока не внесен в Госдуму, но правительство на этой неделе озвучило его основные параметры. Доходы вырастут почти на 12 %, до 40,3 трлн рублей, расходы увеличатся на 9 %, до 41,5 трлн рублей. Дефицит составит 0,5 % ВВП.