Правительство озвучило параметры бюджета. Дефицит в 2025 году составит 0,5% ВВП

Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Об этом 24 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, посвященном проекту бюджета на 2025–2027 годы.



«Все три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом. В 2025 году на уровне половины процента ВВП», — сказал Мишутин.

По его словам, доходы бюджета в том же году вырастут почти на 12%, до 40,3 трлн рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений увеличится почти до 73%. Расходы увеличатся до 41,5 трлн рублей.