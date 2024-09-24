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    Правительство озвучило параметры бюджета. Дефицит в 2025 году составит 0,5% ВВП

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    Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП. Об этом 24 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, посвященном проекту бюджета на 2025–2027 годы.

    «Все три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом. В 2025 году на уровне половины процента ВВП», — сказал Мишутин.

    По его словам, доходы бюджета в том же году вырастут почти на 12%, до 40,3 трлн рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений увеличится почти до 73%. Расходы увеличатся до 41,5 трлн рублей.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП. На реализацию 19 нацпроектов в течение шести лет заложено более 40 трлн рублей.

    Он назвал приоритеты бюджета 2025-го года и последующих двух лет. Это социальная поддержка граждан, финансирование затрат на оборону и безопасность страны, обеспечение нужд специальной военной операции и поддержка семей её участников, а также технологическое лидерство страны и расширение инфраструктуры.

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