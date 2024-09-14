Утильсбор задирает цены. Посмотрите, насколько подорожают популярные модели машин после 1 октября

«Фонтанка» посчитала, насколько может вырасти цена на самые популярные в России иномарки уже этой осенью, а насколько — в следующем году и через год. Причина роста — не инфляция и не курс рубля, а повышение утильсбора, которым правительство принуждает иностранных производителей локализовывать производство в России.

Из подсчетов «Фонтанки» выходит, что процент подорожания напрямую зависит от стоимости машины и от объема двигателя. В таблицу попали иномарки из топ-10 моделей по объемам продаж в январе — августе 2024 года.



Разумеется, отечественные модели в список не попали, так как их это все не касается. Зато был добавлен Haval H9. Причина в том, что у него есть две комплектации, которые попадают в два диапазона: 1–2 литра и 2–3 литра. И из-за этого разница в подорожании машин с бензиновым двигателем 1998 см3 и дизельным 2400 см3 крайне показательна.

К примеру, самый недорогой иностранец из списка Chery Tiggo 4 осенью подорожает, в зависимости от комплектации, на 13–15%. А самый дорогой, Chery Tiggo 7 PRO MAX, — в пределах 9%. Ну и из года в год рост утильсбора будет еще больше повышать цены. Обратите внимание, в таблице — примерные цифры, которые не учитывают инфляцию, а лишь добавляют ставку утильсбора. То есть, если быть точными, таблица описывает, дешевле какой суммы эти машины точно не будут стоить. А каковы будут реальные цифры — покажет время.



Почему растут цены на машины в 2024 году

С 1 октября 2024 года повышаются ставки утилизационного сбора за импортные машины. Правительство опубликовало план по его росту до 2030 года. Посмотреть можно по ссылке. В первую очередь, это ударит по популярным китайским брендам, которые пока так и не освоили в России даже минимального отверточного производства. По логике, должен выиграть АвтоВАЗ, за который утильсбор платит государство, и нет нужды повышать цены. Но есть подозрение, что цены на «Лады» тоже пойдут вверх вслед за рынком.



Природа утильсбора весьма туманна. Если коротко, то он не имеет отношения к реальной утилизации машин после окончания срока их службы, а просто так называется. По факту — это инструмент антидемпингового регулирования, защиты российского производителя (нет смысла называть его) и стимулирования иностранных концернов открывать в России сборочные производства.



Работает это так. Базовая ставка — 20 тыс. рублей. Ее никогда не трогают, а все регулирование исполняется коэффициентами. Например, самый обычный автомобиль с двигателем 1,6 литра и мощностью 110 л.с. получает сейчас коэффициент 15,03. Это если машина новая или ей меньше 3 лет и она предназначена на продажу. Для ввоза более старых машин и для машин, которые физлица ввозят, чтобы ездить самим, ставка сильно отличается. Для первичного рынка автомобилей, которые продаются в салонах это не имеет значение. Главное, что сейчас надо знать — сколько будет 20 000 * 15,03. У машин с двигателем от 2 до 3 литров коэффициент резко повышается — 42,24. От 3 до 3,5 — 48,5, а для монстров свыше 3,5 литров — 61,76.



Естественно, размер утильсбора полностью закладывается в конечную цену машины. Соответственно, приходя в салон, вы понимаете, что к стоимости машины с объемом двигателя по паспорту 1998 см2, вы отдадите государству 300 600 рублей, а с объемом 2001 и более см3 — 844 800. Все предельно просто.



То есть, и брутальный 300-сильный Porsche Cayman за 14 млн рублей, у которого в паспорте гордо значится 1988 см2, и Лада Гранта за миллион с хвостиком и с 90 л.с., имеют общий размер утильсбора — 300 600 рублей.



Но хитрость в том, что утильсбор — это не просто такой скрытый налог, а именно инструмент регулирования рынка. И Минпромторг компенсирует АвтоВАЗу размер утильсбора. Таким образом, в реальности, за Гранту вы его не будете платить вовсе.



Так что в Гранте в хорошей комплектации за 1,3 млн рублей утильсбора — 0, в китайском Changan Alsvin за те же деньги — почти четверть. А в в EXEED TXL за 4,2 миллиона (те же 1,6 литра) — всего 7%.

Но и это еще не все. Иностранным сборщикам машин в России, как, например, Haval Jolion, государство тоже компенсирует утильсбор, правда, не на на 100%, а пропорционально доли локализации. Отсюда и преимущество этой модели в цене с одноклассниками заморской сборки.



Все эти цифры имели значение до прошлой пятницы, когда правительство РФ опубликовало новые коэффициенты, которые резко выросли уже с 1 октября. Там есть небольшой переходный период, когда еще можно будет заплатить утильсбор по старым коэффициентам, плюс, у автодилеров на складе много машин, ввезенных ранее. И пока они не распродадутся, цены, по идее, расти не должны.



Однако, при нынешней ситуации на рынке, который ставит рекорд за рекордом (по сравнению с прошлым годом у нас рост в штуках — 65%), очень надолго запасов не хватит, и можно с уверенностью говорить, что к Новому году уже стоит ожидать включение в цены машин и новых размеров утильсбора.



Насколько подорожают машины после 1 октября 2024 года

Как уже говорилось выше, это зависит исключительно от объема их двигателя.

Источник: minpromtorg.gov.ru







Вместо 15,03 за 1–2 литровые машины коэффициент теперь станет 27,81. То есть, вместо 300 600 рублей — 556 200. У 2–3 литровых машин рост с 844 800 рублей сразу до 1 562 800.



Таким образом, можно прогнозировать, что к новому году обычные китайские машины (а других импортных особо и нет) подорожают на 256 тыс. рублей, а двухлитровые — на 718 тысяч. Кстати, обратите внимание. У многих машин, например, Geely Monjaro или у того же бензинового Haval H9 в комплектациях указывается объем двигателя в 2 литра. Однако на деле рабочий объем, который указывается в ПТС и применяется при рассчете утилизационного сбора, чуть-чуть меньше. А значит, они «втискиваются» в «младший» диапазон коэффициентов.



Ну и главное. Теперь этот коэффициент будет каждый год повышаться. И ближайшее изменение — уже через три месяца, в январе 2025 года. За обычные машины будут брать уже 667 400 рублей, а за 2–3 литровые — 1 875 400. И так далее до 2030 года, когда размер утильсбора можно будет смело называть откровенно заградительной: 1 172 400 и 3 295 000 соответственно.



Несколько слов на богатом. Автомобили с двигателем объемом более 3,5 литров потребуют утильсбора с 1 октября 2 285 200 рублей, а с 2030 года — 4 817 800. Если речь идет не о новой машине, а подержанной старше трех лет, цифры будут такие: 3 004 000 и 6 333 400.

