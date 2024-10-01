Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

с-в.

 774мм 97%
Подробнее
3 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Костыгин — о деле «Юлмарта»
Прогнозы на бюджет Петербурга
Когда включат отопление
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Финансы «Есть ряд неожиданных моментов»: в ЦБ заявили, что проект федерального бюджета может потребовать корректировки

«Есть ряд неожиданных моментов»: в ЦБ заявили, что проект федерального бюджета может потребовать корректировки

716
1 комментарий

Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов может потребовать корректировки — об этом 1 октября заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

По его словам, «детали бюджета еще предстоит проанализировать». Прогноз, который в том числе будет учитывать бюджетные факторы, будет представлен по итогам октябрьского заседания совета директоров. Но уже сейчас можно отметить, что «в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки», добавил Тремасов (цитата по «Интерфакс»).

Вместе с тем глава департамента, который со 2 октября займет должность советника председателя Банка России, заявил, что «структурный дефицит исчезает, то есть будет в районе нуля», и это — «очень важный стабилизирующий фактор»,

Накануне правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, впервые — полностью в электронном виде. Как следует из пояснительной записки, на национальную оборону в следующем году планируется выделить около 13,5 трлн рублей. Индексация тарифов на газ и ЖКХ будет двузначной.

Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 триллионов рублей, в 2026 году — 41,8 триллионов рублей, в 2027-м — 43,2 триллионов рублей. Расходы составят 41,5 триллиона рублей в 2025 году, 44 триллиона рублей — в 2026 году, 45,9 триллиона рублей — в 2027-м. Дефицит бюджета ожидается на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
gatsby55
5 минут
"Индексация тарифов на газ и ЖКХ будет двузначной." Это всё, что нужно знать о том, кто за всё заплатит.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Новости компаний
БСПБ представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории — «Кредитный помощник»
25 сентября, 14:20
ТОП 5
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04