«Есть ряд неожиданных моментов»: в ЦБ заявили, что проект федерального бюджета может потребовать корректировки

Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов может потребовать корректировки — об этом 1 октября заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

По его словам, «детали бюджета еще предстоит проанализировать». Прогноз, который в том числе будет учитывать бюджетные факторы, будет представлен по итогам октябрьского заседания совета директоров. Но уже сейчас можно отметить, что «в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки», добавил Тремасов ( цитата по «Интерфакс»).

Вместе с тем глава департамента, который со 2 октября займет должность советника председателя Банка России, заявил, что «структурный дефицит исчезает, то есть будет в районе нуля», и это — «очень важный стабилизирующий фактор»,

Накануне правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, впервые — полностью в электронном виде. Как следует из пояснительной записки, на национальную оборону в следующем году планируется выделить около 13,5 трлн рублей. Индексация тарифов на газ и ЖКХ будет двузначной.

Доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 триллионов рублей, в 2026 году — 41,8 триллионов рублей, в 2027-м — 43,2 триллионов рублей. Расходы составят 41,5 триллиона рублей в 2025 году, 44 триллиона рублей — в 2026 году, 45,9 триллиона рублей — в 2027-м. Дефицит бюджета ожидается на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году.

