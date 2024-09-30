Избавились от бумаги. Правительство показало, как вносит в Госдуму бюджет на 2025–2027 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, впервые — полностью в электронном виде. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба кабмина. Предполагается, что доходы в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,8 трлн, в 2027 году — 43,2 трлн. Расходы соответственно составят 41,5, 44 и 45,9 трлн рублей. Таким образом, ожидается, что в 2025 году бюджет будет исполнен с дефицитом 0,5% ВВП, в 2026 году — 0,9% ВВП, в 2027-м — 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита в течение трех лет станут госзаимствования. «Объем госдолга при этом останется на безопасном уровне», — заверили в правительстве.

Более подробную информацию о том, сколько денег заложено на здравоохранение, образование, строительство социальных объектов, помощь регионам и прочие расходы, можно изучить на сайте Минфина. Там же сказано, что проект бюджета предусматривает «значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО».



«Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК», — без конкретики отмечается в релизе министерства.



Законопроект появился в Системе обеспечения законодательной деятельности, но документы в электронном виде пока к нему не прикреплены.



Это неудивительно, ведь проект бюджета занимает 7 тыс. страниц. Чтобы внести его в Госдуму в бумажном виде, нужно сделать дополнительно еще 3 копии документа, то есть всего 28 тыс. страниц. В этом году правительство решило избежать этого и впервые внесло документы в полностью электронном виде. Пресс-служба органа власти опубликовала видеоролик о том, как это было.

