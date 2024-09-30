Россия в 2025 году потратит более 13 трлн рублей на оборону

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Как следует из пояснительной записки, на национальную оборону в следующем году планируется выделить около 13,5 трлн рублей, пишет 30 сентября ТАСС.



Траты на плановый период указаны примерно те же. На 2026 год правительство предлагает выделить 12,8 трлн рублей, на 2027-й — 13 трлн рублей. В том числе на создание мобилизационного резерва ВС РФ на ближайшую трехлетку заложено 14 млрд рублей.

Рост доходов на следующий год прогнозируется до 40,3 трлн рублей, но вырастут и расходы — с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,4 трлн рублей в 2025-м, отмечает «Коммерсантъ».



По информации РИА Новости, дефицит бюджета в 2024 году составит 1,7% от ВВП.

