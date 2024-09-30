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Финансы Двузначная индексация: в проекте бюджета на 2025–2027 годы заложено увеличение тарифов на газ и ЖКХ. Пенсиям такой рост не светит

Двузначная индексация: в проекте бюджета на 2025–2027 годы заложено увеличение тарифов на газ и ЖКХ. Пенсиям такой рост не светит

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20 комментариев

Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9 %, еще 5,4 % — с 1 июля 2026 года и еще 4,8 % — с 1 июля 2027 года, а тарифы на газ для населения будут проиндексированы в три этапа: на 10,3 % с 1 июля 2025 года, на 4,3 % с 1 июля 2026 года и еще на 4,0 % с 1 июля 2027 года.

Также в документе прописан рост тарифов на электроэнергию для населения: в среднем по стране с 1 июля 2025 года он составит 12,6 %, с 1 июля 2026 года — 5,2 %, и с 1 июля 2027 года — 4 %.

Соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025–2027 годы, внесенном в Госдуму правительством вместе с бюджетным пакетом.

Правительство одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку 29 сентября. В понедельник проект федерального бюджета был впервые внесен в Госдуму полностью в электронном виде.

Тремя его приоритетами стали исполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, достижение технологического суверенитета, следует из комментария Министерства финансов. Так, например, в пояснительной записке сообщается, что на национальную оборону в следующем году планируется выделить около 13,5 трлн рублей.

Пенсии в 2025 году проиндексируют лишь раз — на 7,3 %, что объясняется «высоким инфляционным трендом, который опередил уровень прогнозной инфляции».

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Комментарии
20
VKuser174198221
46 минут
А как орала наша пропаганда про повышение цен на газ в гейропе! Замерзнут дескать проклятые, шерстью обрастут! Чего сейчас молчат патриоты- ну-ка хором « одобряем»!
282304523
26 минут
Надо всем молиться, чтобы они подавились деньгами, оторванными у людей
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