В Петербурге по подозрению в даче взятки сотруднику ФСБ задержан глава ГАИ по Центральному району

В Петербурге с поличным задержали начальника ГАИ по Центральному району подполковника полиции Андрея Тимошенко. Офицер подозревается в даче полумиллиона рублей взятки сотруднику службы «М» УФСБ, которая занимается контролем полицейских, сообщает 47news в пятницу, 25 октября.

По данным издания, правоохранителя поймали в собственном кабинете на Маяковского, 37. Тимошенко вручил деньги сотруднику ФСБ для того, чтобы тот помог в трудоустройстве приятельницы. Знакомая начальника ГАИ хотела попасть на службу в полицию на должность следователя, но проверку ФСБ провалила.

Предложив эту встречу, Тимошенко не подозревал, что участвует в оперативном эксперименте ФСБ. Сейчас начальник ГАИ находится в Следственном комитете Петербурга.

Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку по данному факту. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законом, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.