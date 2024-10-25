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Общество В Петербурге по подозрению в даче взятки сотруднику ФСБ задержан глава ГАИ по Центральному району

В Петербурге по подозрению в даче взятки сотруднику ФСБ задержан глава ГАИ по Центральному району

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28 комментариев

В Петербурге с поличным задержали начальника ГАИ по Центральному району подполковника полиции Андрея Тимошенко. Офицер подозревается в даче полумиллиона рублей взятки сотруднику службы «М» УФСБ, которая занимается контролем полицейских, сообщает 47news в пятницу, 25 октября.

По данным издания, правоохранителя поймали в собственном кабинете на Маяковского, 37. Тимошенко вручил деньги сотруднику ФСБ для того, чтобы тот помог в трудоустройстве приятельницы. Знакомая начальника ГАИ хотела попасть на службу в полицию на должность следователя, но проверку ФСБ провалила. 

Предложив эту встречу, Тимошенко не подозревал, что участвует в оперативном эксперименте ФСБ. Сейчас начальник ГАИ находится в Следственном комитете Петербурга.

Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку по данному факту. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законом, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
29
В_Ф
1 час
Маловато предложил. Оскорбил в лучших чувствах. Вот и поплатился:))
Slava_Rossii2
1 час
Насколько же это обычная схема, что начальник без всякого страха нес деньги в конролирующую систему?
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