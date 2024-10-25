«На улице истекал кровью». Удар ножом во время нападения в «О'Кее» получил охранник

Охранник супермаркета «О'Кей», который в момент нападения находился на своем рабочем месте — ранен. Агрессор, пришедший в магазин, по предварительным данным, два раза ударил его ножом. Об этом «Фонтанке» сказал охранник службы «Гранит». Также об этом сообщает Росгвардия Северо-Западного округа.

«Увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью. Подошли к нему, оказали первую доврачебную помощь наложили жгут», — уточнил сотрудник ведомства.

Известно, что при нападении в магазине всего пострадали шесть человек. Один из них — охранник магазина. Также среди пострадавших есть женщина. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Сотрудница «О'Кея» сообщила, что, зайдя в магазин, мужчина начал кидаться бутылками шампанского, а после этого схватился за нож.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

