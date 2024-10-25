Шесть человек пострадали при нападении в «О’Кее» на проспекте Космонавтов

Шесть человек пострадали в гипермаркете на проспекте Космонавтов в Петербурге, где 25 октября ножом размахивал посетитель. Двое от госпитализации отказались.

Как стало известно «Фонтанке», лицом в пол сотрудники правоохранительных органов уложили 44-летнего петербуржца, который живёт в Московском районе. По предварительным данным, он знаком специалистам психоневрологического диспансера.

Один из очевидцев рассказал, что в двенадцатом часу дня мужчина бросался бутылками в «О’Кее», а потом схватил с витрины нож и ранил посетителей.

По предварительным данным, петербуржец ударил ножом охранника, женщину и ещё четырёх человек. В Следственном комитете уточнили, что с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четверо.