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Происшествия Шесть человек пострадали при нападении в «О’Кее» на проспекте Космонавтов

Шесть человек пострадали при нападении в «О’Кее» на проспекте Космонавтов

10 394
7 комментариев

Шесть человек пострадали в гипермаркете на проспекте Космонавтов в Петербурге, где 25 октября ножом размахивал посетитель. Двое от госпитализации отказались.

Как стало известно «Фонтанке», лицом в пол сотрудники правоохранительных органов уложили 44-летнего петербуржца, который живёт в Московском районе. По предварительным данным, он знаком специалистам психоневрологического диспансера.

Один из очевидцев рассказал, что в двенадцатом часу дня мужчина бросался бутылками в «О’Кее», а потом схватил с витрины нож и ранил посетителей.

По предварительным данным, петербуржец ударил ножом охранника, женщину и ещё четырёх человек. В Следственном комитете уточнили, что с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четверо.

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Комментарии
7
282799367
30 минут
"он знаком специалистам психоневрологического диспансера" Жаль, что он не продолжил "знакомство" с теми "специалистами", а переключился на покупателей.
Daster
30 минут
От куда то известно, что это петербуржец? Успели в паспорт посмотреть? Вчера только писали, что таджикистан против что б указывали национальность в СМИ в связи с преступлениями
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