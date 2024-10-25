Улетающие в Петербург застряли в Сочи. Их самолёт опаздывает на 18 часов

Черноморское побережье не отпустило в срок пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии», улетающих в Петербург. Ждать рейс им предстоит больше чем полдня.
О задержке рейса U6-548 «Фонтанке» 25 октября сообщил читатель. Вылететь из Сочи планировали накануне в половине шестого часа вечера, но объявлять посадку в аэропорту не торопились. По словам читателя, блуждать по аэровокзалу пришлось до ночи.
«Ночью заселили в отели и обещали отправить сегодня примерно в 11 часов. С чем связана задержка рейса, неизвестно», — рассказал он.
На горячей линии авиакомпании уточнили, что вылет сдвинули на 11:30. В пресс-службе «Уральских авиалиний» объяснили задержку производственными причинами.
«Пассажиры на время ожидания вылета обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами. Они размещены в гостинице, им предоставляется питание и напитки», — сообщили «Фонтанке».