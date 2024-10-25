Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

южн.

 766мм 97%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Почем переобуть машину
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Улетающие в Петербург застряли в Сочи. Их самолёт опаздывает на 18 часов

Улетающие в Петербург застряли в Сочи. Их самолёт опаздывает на 18 часов

4 297
8 комментариев

Черноморское побережье не отпустило в срок пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии», улетающих в Петербург. Ждать рейс им предстоит больше чем полдня.

О задержке рейса U6-548 «Фонтанке» 25 октября сообщил читатель. Вылететь из Сочи планировали накануне в половине шестого часа вечера, но объявлять посадку в аэропорту не торопились. По словам читателя, блуждать по аэровокзалу пришлось до ночи.

«Ночью заселили в отели и обещали отправить сегодня примерно в 11 часов. С чем связана задержка рейса, неизвестно», — рассказал он.

На горячей линии авиакомпании уточнили, что вылет сдвинули на 11:30. В пресс-службе «Уральских авиалиний» объяснили задержку производственными причинами.

«Пассажиры на время ожидания вылета обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами. Они размещены в гостинице, им предоставляется питание и напитки», — сообщили «Фонтанке».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Analyst
1 час
Небольшие АК в существующих условиях чрезвычайно зависят от исправности флота. Выход из строя одного самолета приводит к сбою на нескольких маршрутах в течение суток.
Koma2024
41 минута
Как гладко горячая линия авиакомпании рассказывает, любо-дорого. На деле всё всегда со скандалом надо выбивать.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01