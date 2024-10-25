Что приготовить из тыквы: 10 быстрых и вкусных рецептов

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Разрежьте на достаточно крупные кусочки.

Натрите тыкву на мелкой терке. Туда же натрите цедру с апельсина — только верхнюю оранжевую часть.

Выжмите из половинки апельсина сок в тыкву. Если она суховата, то используйте больше сока. Добавьте 1 ч. л. экстракта ванили, мускатный орех и сахар, перемешайте. Начинка готова.

Смешайте стакан муки, стакан манки, оставшийся сахар (стакан, но лучше меньше, так как очень сладко получается) и щепотку соли, перемешайте.

Обваляйте масло в сухой смеси и натрите его на терке, добавьте к муке, влейте 1 ч. л. экстракта ванили и всё хорошо перетрите. Тесто готово.

Разделите тесто примерно на 3 части.

Высыпьте 1 часть теста в форму для выпекания и разровняйте.

Так как начинка пустила сок, добавьте в нее крахмал и хорошо перемешайте. Разделите начинку примерно пополам.

Выложите половину начинки поверх 1-го слоя теста, старайтесь распределить ее максимально равномерно.

Выложите поверх начинки еще одну часть теста, равномерно его распределяя.

Равномерно выложите вторую половину начинки, полейте ее оставшимся соком из миски и прикройте последней частью теста. Для красоты можно посыпать поверхность пирога измельченными орехами.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–55 минут. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой. Если она сухая после протыкания пирога, он готов.