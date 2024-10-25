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Технологии Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю. Корабль приводнился у берегов Флориды

Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю. Корабль приводнился у берегов Флориды

1 293
6 комментариев

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю после экспедиции на МКС. Об этом 25 октября сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

«После 235-суточной экспедиции на Международной космической станции вместе с Александром Гребёнкиным на Землю возвратились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», — уточнили в госкорпорации.

ТАСС со ссылкой на Национальное управление США сообщает, что корабль приводнился у берегов Флориды в 10:29 мск.

Космонавт Александр Гребёнкин на Crew Dragon компании SpaceX отправился на МКС 4 марта текущего года. Корабль стартовал из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. До этого запуск несколько раз переносился из-за погодных условий.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Батут.
alefparent
1 час
Красивое.
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