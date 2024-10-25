Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю. Корабль приводнился у берегов Флориды

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю после экспедиции на МКС. Об этом 25 октября сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

Источник: Госкорпорация «Роскосмос»







«После 235-суточной экспедиции на Международной космической станции вместе с Александром Гребёнкиным на Землю возвратились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», — уточнили в госкорпорации.

Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

ТАСС со ссылкой на Национальное управление США сообщает, что корабль приводнился у берегов Флориды в 10:29 мск.

Космонавт Александр Гребёнкин на Crew Dragon компании SpaceX отправился на МКС 4 марта текущего года. Корабль стартовал из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. До этого запуск несколько раз переносился из-за погодных условий.