Ночные атаки: беспилотники над Азовским морем, в Ростовской области — воздушный шар

Ночью 25 октября пресечены атаки по объектам на российской территории c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерного воздушного шара, отчитывается Минобороны. Дежурные силы ПВО перехвати и уничтожили три БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над Белгородской областью, и один — над Брянской областью. Кроме того, в Ростовской области уничтожен один малоразмерный воздушный шар.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в начале ночи сообщал, что несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом. Повреждены несколько домов, легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения. Жители села Ясные Зори остались без света. В Яковлевском округе загорелась сухая трава, пожарные уже ликвидировали очаги возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.