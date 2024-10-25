Ночные атаки: беспилотники над Азовским морем, в Ростовской области — воздушный шар

Ночью 25 октября пресечены атаки по объектам на российской территории c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерного воздушного шара, отчитывается Минобороны. Дежурные силы ПВО перехвати и уничтожили три БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над Белгородской областью, и один — над Брянской областью. Кроме того, в Ростовской области уничтожен один малоразмерный воздушный шар.