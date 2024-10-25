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Происшествия Ночные атаки: беспилотники над Азовским морем, в Ростовской области — воздушный шар

Ночные атаки: беспилотники над Азовским морем, в Ростовской области — воздушный шар

3 514
2 комментария

Ночью 25 октября пресечены атаки по объектам на российской территории c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерного воздушного шара, отчитывается Минобороны. Дежурные силы ПВО перехвати и уничтожили три БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над Белгородской областью, и один — над Брянской областью. Кроме того, в Ростовской области уничтожен один малоразмерный воздушный шар.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в начале ночи сообщал, что несколько БПЛА сбиты над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом. Повреждены несколько домов, легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения. Жители села Ясные Зори остались без света. В Яковлевском округе загорелась сухая трава, пожарные уже ликвидировали очаги возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Комментарии
2
карпатыч
35 минут
шары шарами, но зачем же траву поджигать?
Igor_SPb
1 час
Наверное, "малоразмерный воздушный шар" было трудно сбить, он же малоразмерный и, вероятно, очень быстрый и скрытный. А выяснили, для чего этот воздушный шар, разведку вел? Или это китайский метеозонд?
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