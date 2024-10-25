Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов, чтобы они не попали в Россию

Финляндия планирует ввести специальные разрешения, по которым можно будет экспортировать компоненты патронов так, чтобы они не попали в Россию. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

В министерстве внутренних дел уточнили, что предметом разрешения станет экспорт боеприпасов, предназначенных для гражданского пользования.

Также в МВД подчеркнули, что помимо введения соответствующих разрешений будет предусмотрено наказание за несанкционированный вывоз компонентов боеприпасов.

Еще в январе Финляндия заявила о намерении ввести лицензии на экспорт гражданских боеприпасов. МВД страны сообщало, что подготовило соответствующий законопроект.