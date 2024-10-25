Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 766мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Почем переобуть машину
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов, чтобы они не попали в Россию

Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов, чтобы они не попали в Россию

773
Написать комментарий

Финляндия планирует ввести специальные разрешения, по которым можно будет экспортировать компоненты патронов так, чтобы они не попали в Россию. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

В министерстве внутренних дел уточнили, что предметом разрешения станет экспорт боеприпасов, предназначенных для гражданского пользования.

Также в МВД подчеркнули, что помимо введения соответствующих разрешений будет предусмотрено наказание за несанкционированный вывоз компонентов боеприпасов.

Еще в январе Финляндия заявила о намерении ввести лицензии на экспорт гражданских боеприпасов. МВД страны сообщало, что подготовило соответствующий законопроект.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20