Депутат Крупник из Петербурга предложил временно лишать водительских прав за отсутствие флага РФ на номерах

До конца 2024 года ГИБДД может внести поправки в ГОСТ об обязательном наличии флага России на автомобильных номерах. Это следует из ответа депутату ЗакСа Петербурга Павлу Крупнику, пишет «Парламентская газета». Он заметил, что триколор есть не всегда.

«Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле», — заявил Крупник. Сейчас триколор наносится на автомобильные номера рядом с номером региона, но это не касается знаков, изготовленных в частных компаниях.

В письме Крупник попросил ГИБДД рассмотреть возможность установить наказание за отсутствие триколора, а также обсудить запрет на управление автомобилем или временное лишение прав «непатриотичных водителей», приводит его слова ПГ.

Изданию Крупник рассказал, что лично видел на улицах Петербурга несколько десятков автомобилей без триколора на номерах. «В основном это новенькие и очень дорогие» машины, отметил он.

По текущему ГОСТ на большинстве госзнаков должна быть надпись RUS, а изображение триколора необязательно, но допускается.