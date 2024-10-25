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Общество Дом для щенка из контейнера с отходами. Показываем видео передачи малыша в семью

Дом для щенка из контейнера с отходами. Показываем видео передачи малыша в семью

1 831
4 комментария


Щенок с коричневой шерсткой, которого нашел в контейнере водитель мусоровоза Артем, обрел новый дом. Видео показали 25 октября в телеграм-канале группы компаний «Первый Спецтранс» «СПЕЦЫ по отходам».

Поиски новых родителей для малыша закончились тем, что его забрал водитель одного из мусоровозов мультиоператора по работе с отходами «Первый Спецтранс». После обсуждений с женой Михаил принял решение взять крошку-пса в семью.

«Мы искали добрых людей вне компании, а они оказались в том же рабочем чате, куда вчера утром Артём прислал видео с несчастным щенком», — говорится в сообщении.

Момент передачи щенка новому родителю зафиксировал начальник автоколонны. Малыша отдали мужчине в теплом одеяле, а по прибытии домой покормили из соски. Так щенок стал частью не только дома Михаила, но и всей компании.

Напомним, 24 октября водитель мусоровоза нашел в контейнере с отходами живого щенка, только что отлученного от матери. Сотрудник Артём вытащил зверька и согрел, затем начались поиски дома. В тот же день стало известно, что щенка забрал к себе домой один из водителей мусоровоза, Михаил.


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Щенок Мусорный контейнер Первый Спецтранс Котята в мусоре
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Комментарии
4
alexpv
37 минут
Ну все, хватит, слезы выжимать))) Все молодцы, еще бы научились люди также трепетно с собратьям по своему виду относиться, жить в мире и согласии. Надеюсь, за слово мир не забанят.
Koma2024
34 минуты
Спасибо Артёму, и Михаилу спасибо! Я знаю, что жизнь сурова и всех не спасти, но такие истории немного помогают жить
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