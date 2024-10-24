«Что люди за изверги?» Водитель мусоровоза нашел щенка в контейнере и ищет для него хозяев

Водитель мусоровоза мультиоператора по работе с отходами «Первый Спецтранс» нашел в контейнере живого щенка, только что отлученного от мамы. Малыш с коричневой шерсткой по счастливой случайности попался на глаза сотруднику Артёму, который вытащил его и согрел.

Видео спасения 24 октября опубликовали в телеграм-канале «Спецы по отходам». Теперь щенку ищут дом и новых родителей.

«Сегодня при выгрузке отходов из контейнера по адресу Ветеранов, д. 122, водитель мусоровоза заметил щенка. Щенка спасли, отогревают в кабине мусоровоза. Сейчас маленький собакин дорабатывает смену вместе со своим спасителем Артёмом», — сказано в сообщении.

В компании просят добрых людей откликнуться. Обратиться можно по номеру телефона +7 (969) 715-32-36.