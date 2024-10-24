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Общество «Что люди за изверги?» Водитель мусоровоза нашел щенка в контейнере и ищет для него хозяев

«Что люди за изверги?» Водитель мусоровоза нашел щенка в контейнере и ищет для него хозяев

2 636
5 комментариев

Водитель мусоровоза мультиоператора по работе с отходами «Первый Спецтранс» нашел в контейнере живого щенка, только что отлученного от мамы. Малыш с коричневой шерсткой по счастливой случайности попался на глаза сотруднику Артёму, который вытащил его и согрел.

Видео спасения 24 октября опубликовали в телеграм-канале «Спецы по отходам». Теперь щенку ищут дом и новых родителей.

«Сегодня при выгрузке отходов из контейнера по адресу Ветеранов, д. 122, водитель мусоровоза заметил щенка. Щенка спасли, отогревают в кабине мусоровоза. Сейчас маленький собакин дорабатывает смену вместе со своим спасителем Артёмом», — сказано в сообщении.

В компании просят добрых людей откликнуться. Обратиться можно по номеру телефона +7 (969) 715-32-36.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
6
VKuser1708951
37 минут
Водитель - ЧЕЛОВЕК!!!! А кто выбросил - нелюди!
8702
6 минут
Какие нежности! А расстреливать зоопарк под Харьковом - в порядке вещей? Разрушались вольеры, животные разбегались и гибли. Расстреливали и тех, кто кормил и эвакуировал животных. Но это никого тут не интересует. Другое дело - брошенный питерский щеночек.
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