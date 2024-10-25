Свежие новости из Коркино: участников погрома было около 150, установлены администраторы канала, где публиковали призывы

Полиция и ФСБ установили создателя и администратора телеграм-канала, в котором публиковались призывы к участию в беспорядках в Коркино, отчитывается ГУ МВД по Челябинской области. На вечерний погром с требованием наказать виновных в убийстве таксистки вышли 150 человек. Об этом пишет 25 октября 74.RU со ссылкой на правительство области.

«Целью создания телеграм-канала было заявлено обсуждение назревших проблемных вопросов во взаимоотношениях с представителями присутствующей на территории городского округа этнической группы. Однако подписчики стали пренебрегать правилами общения в открытом чате и размещать сообщения с ложной информацией о причастности представителей иностранных граждан к особо тяжкому преступлению на территории округа, а также с призывами к действиям, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ. Администраторы на это должным образом не реагировали, мер к удалению провокационных высказываний не предприняли», — подчеркивают в полиции.

Напомним, 40-летняя таксистка Елена Сарафанова поехала в цыганский квартал на заявку, к ней сели два молодых человека. По данным следствия, во время поездки между водителем и пассажирами произошел конфликт, и женщину четыре раза ударили ножом в грудь. Тело нашли вечером 23 октября на улице Ватутина. Вечером 24 октября задержали подозреваемых, один из них — 17-летний представитель кочевого народа. Еще одного юношу проверяют на причастность к преступлению. Вчера в городе начались массовые беспорядки. Задержано более 40 человек, двое ранены. Также задержан 58-летний представитель диаспоры, который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому.