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Происшествия Свежие новости из Коркино: участников погрома было около 150, установлены администраторы канала, где публиковали призывы

Свежие новости из Коркино: участников погрома было около 150, установлены администраторы канала, где публиковали призывы

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35 комментариев

Полиция и ФСБ установили создателя и администратора телеграм-канала, в котором публиковались призывы к участию в беспорядках в Коркино, отчитывается ГУ МВД по Челябинской области. На вечерний погром с требованием наказать виновных в убийстве таксистки вышли 150 человек. Об этом пишет 25 октября 74.RU со ссылкой на правительство области.

«Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных. <…> Была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений», — пояснили в правительстве.

Сейчас в Коркино, по данным властей, всё в порядке.

«Ночью ситуация полностью стабилизировалась, жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома», — подчеркнули чиновники.

Тем не менее полиция до сих пор патрулирует улицы.

Телеграм-канал, как выяснила полиция Южного Урала, создала 24 октября 37-летняя местная жительница и сделала администратором 43-летнего жителя Коркино.

«Целью создания телеграм-канала было заявлено обсуждение назревших проблемных вопросов во взаимоотношениях с представителями присутствующей на территории городского округа этнической группы. Однако подписчики стали пренебрегать правилами общения в открытом чате и размещать сообщения с ложной информацией о причастности представителей иностранных граждан к особо тяжкому преступлению на территории округа, а также с призывами к действиям, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ. Администраторы на это должным образом не реагировали, мер к удалению провокационных высказываний не предприняли», — подчеркивают в полиции.

Сейчас телеграм-канал заблокирован, а администраторам вынесено предостережение о недопустимости правонарушений.

Региональные власти обещают оказать помощь семье убитой таксистки. Материальную помощь готовы выделить в кратчайшие сроки, а в случае необходимости и согласия — помощь профессиональных психологов. У женщины остались муж и двое сыновей, 11 и 15 лет. С детьми работает социальная служба.

Председатель СК Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области. По его поручению в Челябинскую область выехала группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК, сообщает телеграм-канал комитета.

Напомним, 40-летняя таксистка Елена Сарафанова поехала в цыганский квартал на заявку, к ней сели два молодых человека. По данным следствия, во время поездки между водителем и пассажирами произошел конфликт, и женщину четыре раза ударили ножом в грудь. Тело нашли вечером 23 октября на улице Ватутина. Вечером 24 октября задержали подозреваемых, один из них — 17-летний представитель кочевого народа. Еще одного юношу проверяют на причастность к преступлению. Вчера в городе начались массовые беспорядки. Задержано более 40 человек, двое ранены. Также задержан 58-летний представитель диаспоры, который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому.

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Комментарии
35
Cashmare
1 час
"сообщения с ложной информацией о причастности"? что, местный барон уже золотишка подогнал кому надо?
Бабайка2
1 час
Ага, полиция годами ничего не делала по защите русского населения от цыган ,а теперь русские и виноваты
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