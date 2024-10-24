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Происшествия В Коркино толпа окружила дом после убийства таксистки. Люди бьют стекла и перевернули машину, в город стягивают силовиков

В Коркино толпа окружила дом после убийства таксистки. Люди бьют стекла и перевернули машину, в город стягивают силовиков

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20 комментариев

Жители города Коркино в Челябинской области вечером 24 октября вышли на стихийный несогласованный народный сход после убийства женщины-таксистки. Под подозрением двое несовершеннолетних представителей кочевого народа, один из которых уже задержан. Люди пришли к его дому, в оконные стекла летели камни, раздавались выстрелы. Толпа перевернула машину. В город стягиваются правоохранительные органы.

Тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили минувшей ночью на улице Ватутина. Следственный комитет Челябинской области сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. Задержан 17-летний подозреваемый. Следствие полагает, что таксистка везла юношу домой, по дороге у них возник конфликт, в ходе которого он не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. У нее остался муж и двое детей.

По сообщениям местных жителей, которые приводит портал 74.RU, к убийству причастны два несовершеннолетних брата, к которым женщина приехала на заказ. Версия о втором фигуранте проверяется.

Возмущенные случившимся люди пришли к месту проживания кочевого народа и окружили дома. После чего, по сообщениям очевидцев, из дома раздался выстрел. Окна дома стали закидывать камнями, а на место прибыли силовики, которые оцепили коттедж и оттеснили толпу.

На данный момент люди общаются с правоохранительными органами на площади у магазина. В город продолжают прибывать силовики, в том числе ОМОН.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Семье погибшей жительницы Коркина Челябинской области по поручению губернатора региона Алексея Текслера окажут необходимую помощь и поддержку.

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Комментарии
25
SERGEY111
46 минут
Все понятно кого это государство в любом случае будет защищать - но только не своих коренных граждан .
282694747
36 минут
И как ОМОН отреагирует?Лучше бы их убрали, люди сами разберутся, здесь законов нет
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