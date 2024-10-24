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Происшествия «Ситуация находится под контролем». Что известно о волнениях в Коркино, где после убийства таксистки жгли дома и били машины

«Ситуация находится под контролем». Что известно о волнениях в Коркино, где после убийства таксистки жгли дома и били машины

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2 комментария

Небольшой 36-тысячный город Коркино в Челябинской области вечером 24 октября всколыхнуло после убийства женщины-таксистки, по подозрению в котором задержали несовершеннолетнего представителя кочевого народа. Жители вышли на улицы, несогласованный народный сход привел к волнениям. Люди пытались поджигать дома табора, били стекла в окнах и переворачивали машины. В город стянули большое количество силовиков. Региональный главк заверил, что все под контролем и призвал не поддаваться на провокации. «Фонтанка» собрала, что известно к этому часу о событиях на Южном Урале из материалов портала 74.RU.

С чего начались волнения в Коркино

Накануне 40-летняя мать двоих детей Елена Сарафанова приняла, как оказалось, свой последний заказ в такси и отправилась к дому, в котором проживают представители кочевого народа. Вскоре на улице Ватутина найдут ее выброшенное из машины тело с ножевыми ранениями. Автомобиль будет стоять поодаль.

В распространенных ориентировках будут значиться два брата 17 и 19 лет. Следственный комитет региона сообщит о их задержании, но подозреваемым по делу об убийстве стал только несовершеннолетний, а к возможной причастности второго возникли вопросы.

Несогласованный народный сход в Коркино

Вечером в четверг жители Коркино окружили коттедж представителей кочевого народа, в котором, по их мнению, скрывался второй участник нападения на таксистку. Напряжение нарастало, в какой-то момент из дома раздались выстрелы, в ответ в стекла полетели камни. В город начали стягивать силовиков, которые пытались оттеснить толпу от дома. Большое количество людей собрались на площади у магазина, их пытались успокаивать сотрудники полиции. Люди переворачивали и поджигали машины и дома табора.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, ОМОНа, а также машины МЧС и кареты скорой помощи. Начались первые задержания. Представители диаспоры целыми семьями начали уезжать из города и вывозить детей.

Последствия волнений в Коркино

По предварительной информации, в отделы полиции доставлено уже около 30 задержанных на беспорядках в Коркино.

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина уточнила, что легкие огнестрельные ранения получили два человека. Вся необходимая медицинская помощь им оказана.

Сейчас на улицах почти не осталось людей, но дороги по-прежнему перекрыты силовиками. Несколько домов с выбитыми окнами расположены недалеко друг от друга. В воздухе стоит запах гари.

В ГУ МВД по Челябинской области выступили с официальным заявлением по событиям в Коркино и сообщили, что сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на поддержание правопорядка на территории Коркинского муниципального округа и на прилегающих территориях. В связи с этим полицейские призывают коркинцев соблюдать общественный порядок, не нарушать законодательство и не поддаваться на провокации.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы», - добавили в главке.

Прокуратура региона заявила, что прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. Раследование дела поставили на контроль в центральном аппарате СК, доклад представят главе ведомства Александру Бастрыкину.

Семье погибшей жительницы Коркина Челябинской области по поручению губернатора региона Алексея Текслера окажут необходимую помощь и поддержку.

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Комментарии
6
Ankor
3 минуты
Кто платит, тот и заказывает музыку.
Дондигидон
1 минута
Сценарий всегда один: шерсть совершает преступление, закон закрывает глаза, русские задают вопрос и становятся виноватыми во всём. Доколе?
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