В Коркино после убийства таксистки люди поджигали дома. ОМОН начал задержания, представители табора уезжают из города

В Коркино Челябинской области, где люди вышли на несогласованный народный сход после убийства женщины-таксистки, толпа попыталась поджечь дома представителей кочевого народа и громила машины. Силовики начали задержания, передает 24 октября 74.RU.
Въезд в Коркино со стороны поселка Тимофеевка, в котором живет диаспора, перекрыт, пускают только сотрудников правоохранительных органов. Люди попытались поджечь коттедж, где, по их мнению, живет второй предполагаемый участник преступления. Пожар потушили. Сотрудники ОМОН начали задержания участников волнений. Местные жители пытаются их отстоять.
На улице 30-летия ВЛКСМ замечено скопление пожарных и силовиков. Коркинцы рассказали журналистам, что там также поджигали дома.
Отмечается, что, как только полиция уезжает, на месте появляется толпа и начинает бить окна.
Жители Коркино окружили дом представителей кочевого народа после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями было найдено на улице Ватутина. По предварительной информации, женщина приехала на заказ, у нее возник конфликт с клиентом, который и нанес ей смертельные травмы. Следственный комитет региона возбудил дело об убийстве и сообщил о задержании 17-летнего подозреваемого. Но по мнению местных жителей, их было двое, что и заставило их вечером выйти на улицы в поисках второго. Следствие сообщало, что его причастность проверяется.
Люди пришли к коттеджу, в оконные стекла летели камни, раздавались выстрелы. Толпа перевернула машину. В город стянули сотрудников полиции и Росгвардии.
Представители кочевого народа массово уезжают из Коркино в соседний Еманжелинск. Многие покидают город целыми семьями.
По информации 74.RU, в отдел полиции Коркино доставили около трех десятков человек. Правоохранительные органы волнения в городе по-прежнему официально не комментируют.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
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