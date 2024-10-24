В Коркино после убийства таксистки люди поджигали дома. ОМОН начал задержания, представители табора уезжают из города

Въезд в Коркино со стороны поселка Тимофеевка, в котором живет диаспора, перекрыт, пускают только сотрудников правоохранительных органов. Люди попытались поджечь коттедж, где, по их мнению, живет второй предполагаемый участник преступления. Пожар потушили. Сотрудники ОМОН начали задержания участников волнений. Местные жители пытаются их отстоять.

Жители Коркино окружили дом представителей кочевого народа после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями было найдено на улице Ватутина. По предварительной информации, женщина приехала на заказ, у нее возник конфликт с клиентом, который и нанес ей смертельные травмы. Следственный комитет региона возбудил дело об убийстве и сообщил о задержании 17-летнего подозреваемого. Но по мнению местных жителей, их было двое, что и заставило их вечером выйти на улицы в поисках второго. Следствие сообщало, что его причастность проверяется.