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Происшествия Задержан представитель диаспоры за стрельбу по людям, которые шли к его дому во время погрома в Коркино

Задержан представитель диаспоры за стрельбу по людям, которые шли к его дому во время погрома в Коркино

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18 комментариев

В городе Коркино задержан 58-летний мужчина, который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому. Он ранил двух человек и скрылся. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, и скоро ему предъявят обвинение. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу, сообщает 25 октября СУ СК России по Челябинской области. По данным 74.RU, мужчина — представитель кочевого народа.

Инцидент произошёл вчера вечером у доме 66 по Троицкой улице. Ранения получили 37-летний и 29-летний мужчины.

«Фигурант не смог довести преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшие с травмами различной степени тяжести своевременно были доставлены в больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа, проведены обыски, изъято оружие, назначен комплекс судебных экспертиз.

Напомним, конфликт между жителями Коркино и цыганской диаспорой разгорелся после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Утром 24 октября её нашли мертвой в частном секторе. У неё остались двое сыновей и муж. Ближе к вечеру сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих подозреваемых — несовершеннолетних, причастность к совершению преступления установили только пока для 17-летнего. Жители Коркино собрались на стихийный сход, в цыганском квартале начались погромы и беспорядки. Задержано более 40 человек. Подробнее о ситуации в небольшом уральском городе читайте на «Фонтанке».

ПО ТЕМЕ
Коркино Массовые беспорядки Погром Погромы Убийство женщины Убийство таксиста Табор Южный Урал
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Комментарии
18
kachimnoy
28 минут
необходимо приравнять диаспоры к ОПГ!
378532788
28 минут
это все результат шаблонных отписок
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