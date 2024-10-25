Задержан представитель диаспоры за стрельбу по людям, которые шли к его дому во время погрома в Коркино

Источник: 74.ru







В городе Коркино задержан 58-летний мужчина, который, по данным СК, во время погрома стрелял по людям, приближающимся к его дому. Он ранил двух человек и скрылся. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, и скоро ему предъявят обвинение. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу, сообщает 25 октября СУ СК России по Челябинской области. По данным 74.RU, мужчина — представитель кочевого народа.

Источник: СУ СК России по Челябинской области

Инцидент произошёл вчера вечером у доме 66 по Троицкой улице. Ранения получили 37-летний и 29-летний мужчины.

«Фигурант не смог довести преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшие с травмами различной степени тяжести своевременно были доставлены в больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа, проведены обыски, изъято оружие, назначен комплекс судебных экспертиз.