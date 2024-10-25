Задержаны 43 человека, двое ранены. Что происходит в Коркино после убийства таксистки

Ситуация в Коркино, где после убийства женщины-таксиста начались волнения, к утру 25 октября стабилизировалась, сообщают власти Челябинской области. Во время массовых беспорядков были задержаны 43 человека, на всех доставленных в отделение оформлены административные протоколы, пишет 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Госпитализированы два человека, которые получили огнестрельные ранения. Глава Коркинского округа Наталья Лощинина 74.RU рассказала, что ранения у пострадавших легкие, вся необходимая медицинская помощь им оказана.

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