«Театральный проект 27» построит «Фабрику вундеркиндов»

Режиссер Анна Морозова об идее спектакля: «По сути, это моя биография, переведенная в жанр антиутопии, воспоминания о времени обучения в музыкальной школе. Если всерьез воспринимать те годы моей жизни, становится мучительно больно. Сейчас я уже могу посмотреть на пройденный путь на дистанции, с юмором. В конце концов всё закончилось хорошо: я занимаюсь любимым делом и даже музыкой.

Очень хочется рассказать современным детям, что быть вторым — это ок. Что самое главное в профессии — это быть счастливым каждый день, получая удовольствие от процесса. Что кроме профессии в жизни есть еще очень много прекрасного. И очень хочется обнять всех взрослых, оплакать совместно наше потерянное детство и дать себе разрешение наконец жить по иным правилам. Это история о принятии и о безусловной любви, когда тебя любят не за пятерки, а просто потому, что ты есть на этом свете. О том, как важно уметь признавать свои ошибки. О том, что не поздно сделать это даже через десятилетия».