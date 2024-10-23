«Театральный проект 27» построит «Фабрику вундеркиндов»

В «Театральном проекте 27» 25 и 26 октября состоится премьера спектакля «Фабрика вундеркиндов». В основе сюжета спектакля личные воспоминания режиссера Анны Морозовой о проблемах в семье и обществе, с которыми сталкиваются одаренные дети. Помимо автобиографии режиссера в повествование спектакля включены документальные фрагменты, которые рассказывают о жизни известных вундеркиндов.
Главной героиней спектакля становится девочка Аня, обладающая абсолютным слухом. Родители отдали девочку в специализированную музыкальную школу, где из «подающих надежды» детей стараются сделать гениев. Однако со временем любимое занятие — музыка — превратилось для Ани в изнурительное испытание, а многочасовые репетиции — в утомительные тренировки ради высоких наград. Здесь талантливые дети рассматриваются обществом скорее как объект эксперимента, чем как полноценные личности.
Центральными темами спектакля становятся цена, которую приходится платить за стремление к совершенству, и травматичность неоправдавшихся надежд.
Режиссер Анна Морозова об идее спектакля: «По сути, это моя биография, переведенная в жанр антиутопии, воспоминания о времени обучения в музыкальной школе. Если всерьез воспринимать те годы моей жизни, становится мучительно больно. Сейчас я уже могу посмотреть на пройденный путь на дистанции, с юмором. В конце концов всё закончилось хорошо: я занимаюсь любимым делом и даже музыкой.
Очень хочется рассказать современным детям, что быть вторым — это ок. Что самое главное в профессии — это быть счастливым каждый день, получая удовольствие от процесса. Что кроме профессии в жизни есть еще очень много прекрасного. И очень хочется обнять всех взрослых, оплакать совместно наше потерянное детство и дать себе разрешение наконец жить по иным правилам. Это история о принятии и о безусловной любви, когда тебя любят не за пятерки, а просто потому, что ты есть на этом свете. О том, как важно уметь признавать свои ошибки. О том, что не поздно сделать это даже через десятилетия».
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