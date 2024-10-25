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Афиша Plus Куда пойдем сегодня Куда пойти 25–27 октября: «кабинеты ученых» в «Манеже», осень в Ботаническом саду и «Петербургский диагноз»

Куда пойти 25–27 октября: «кабинеты ученых» в «Манеже», осень в Ботаническом саду и «Петербургский диагноз»

На этих выходных не упускаем возможность провести время на природе, отправляемся в музеи, куда обычно сложно попасть, и слушаем музыку из разных стран.

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Актуальное

«Манеж» открывает портал в кабинеты учёных

С 26 октября до 9 февраля, 0+

Выставочный зал «Манеж» создавал новую мега-выставку вместе с Политехническим музеем и наполнил залы историями о выдающихся изобретателях. Восемь разделов — «Ресурсы», «Движение», «Энергия», «Информация», «Окружение», «Полёт», «Жизнь» и «Природоподобие» — рассказывают об исторических переломах и людях, которые определили вектор развития самых разных наук. Пространственные инсталляции в виде «кабинетов ученых» помогут познакомиться с героями лично и погрузиться в их биографию. Предметы для проекта «Политехнический музей: создавая настоящее» кураторы собирали по корпорациям, НИИ, институтам, музеям и частным коллекциям. Часть вещей показывается в Петербурге впервые.


«Научный театр» и экскурсии — на фестивале

С 25 до 27 октября, 0+

«Аптека доктора Пеля», ДК им. Кирова, Музеей космонавтики и ракетной техники вместе с десятком других площадок открывают двери под эгидой фестиваля «Наука всем». Ученые и смотрители коллекций готовятся показывать редкости и проводить экскурсии для взрослых и детей. Фишкой фестиваля станет единственный в России фестиваль-конкурс научных театров: коллективы весь день выступают в ДК им. Кирова в воскресенье.


«Суть музыки» рассмотрят через разные призмы

26 и 27 октября, 16+

«Суть музыки» откроют в Александринском театре в этот уик-энд. В программе мини-фестиваля на Новой сцене — пять лекций и фортепианный концерт. Шеф-редактор «РБК Стиль» Анастасия Каменская и директор Александринского театра Александр Малич поговорят о том, какие шаги нужно предпринять музыканту, чтобы не потерять себя, а главный редактор «Суть медиа» Эдуард Карякин прочитает лекцию о том, какой контент нужен в мире, где все смотрят вертикальные видео. Разговор главного куратора Дома Радио Кристины Галько и куратора Новой сцены, композитора Ильи Symphocat перенесет слушателя в 2019 год, когда после переезда musicAeterna в Петербург сформировалась творческая резиденция. Обсудят и прошлое, и будущее Дома Радио, который в этом году закрылся на продолжительный ремонт. Фортепианный концерт Piano Gala станет финальным событием и познакомит с резидентами клуба музыкантов Особняка Мясникова. В программе воскресного вечера — избранные сочинения русских классиков. От «Картинок с выставки» Мусоргского до фрагментов из балетов Чайковского в переложении для фортепиано.

«Ботанические каникулы» покажут яркость природных красок

26 и 27 октября, 0+

На выходных Ботанический сад уходит на осенние «Ботанические каникулы»: на празднике сотрудники предлагают заглянуть в музей и узнать об эволюции растений и самых популярных их видах в Петербурге и области. В павильоне «Зелёный домик» для всех открыта выставка живописи «Красота в деталях». Сотрудники Ботанического сада напоминают, что сейчас лучшее время для прогулок по парку-дендрарию: золотая осень в самом разгаре. Так что любование кленами, рябинами и виноградом — ещё одно важное дело для всех гостей.

В музеях

«Петербургский диагноз» поставил Фонтанный дом

До 8 декабря, 14+

«Петербургский диагноз» исследуют в Фонтанном доме. Именно так называется новая выставка в Музее Анны Ахматовой, которая отсылает к мифу о Петербурге — «городе полусумасшедших». Проект в Большом выставочном зале музея посвятили фотографу и литератору Борису Кудрякову, актёру и режиссёру Георгию Васильеву, художнику и литератору Николаю Матрёнину: каждого из них можно назвать «неправильным», неожиданным, гротескным, не вписывающимся в рамки привычного.

Эрмитаж рассматривает «эволюцию» Монетного двора

До 18 февраля, 0+

В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка в честь 300-летия Санкт-Петербургского Монетного двора. Переходя от раздела к разделу, посетители узнают о становлении российской монетной системы при Петре I и её изменении, о работе Монетного двора в годы революции и Великой Отечественной войны. Экспонатами стали медали, монеты и редкие памятные знаки.

Truue: «Описание скрыто»

До 4 ноября, 18+

В пространстве творческого объединения 10.203 в «Исткабеле» открылась выставка «Описание скрыто» с работами уличного художника Truue из Нижнего Новгорода. Куратором проекта стал известный стрит-артист Максим Има. Каждую работу Truue сопровождает чистый белый холст со скрытым пояснительным текстом. Так у зрителя появляется выбор: узнать, что имел в виду автор на самом деле, или трактовать работы на своё усмотрение. Героями сюжетов Truue часто становятся звери — они образуют мифологический мир его мини-вселенной.

«Мультибрендовый», 2024

Иконы и стили — в Смольном соборе

С 26 октября, 0+

В подцерковном пространстве Смольного собора открывается выставка «Чтимые образы Богоматери: от Тихвина до Владивостока» с иконами XV–XX веков из частных собраний Москвы. Тут организаторы собрали все разнообразие богородичных образов из разных уголков страны.

На сцене

«Пилот» отметит день рождения «Джоконды»

26 октября, 19:00, 12+

Группа «Пилот» снова представляет поклонникам альбом «Джоконда».

Пластинка, все песни на которой посвящёны онейронавтике, или, проще говоря, осознанным сновидениям, в этом году отмечает красивую дату — 22 года. В честь этого музыканты и отправились в большой тур.

Эксперименты и пианист из Турции — на «Серебряной лире»

До 31 октября, 6+

Город принимает фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира», ради которого в Петербург приезжают музыканты из разных стран. Начнут с экспериментов: в пятницу на сцене Большого зала Филармонии выступят Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова и вокалистка Дарья Антонова. В программе — обработки популярных песен, в основном отечественных композиторов. В субботу в Малом зале Филармонии играет струнный квартет Borusan Quartet турецкого пианиста и композитора Фазиля Сая. Программу под знаком романтизма в этот вечер дополнят сочинения самого Сая.


«Легенда» переосмысляет историю «Троих в лодке… »

26 октября, 19:15, 16+

Театр «Легенда» ставит комедию «Трое в лодке, не считая носорогов» и берёт за основу классическую историю про джентльменов, которые попадают в круговорот приключений. Пока герои думают, как справиться с последствиями кораблекрушения, в которое они попадают, в городке где-то на фоне люди превращаются в носорогов. Так что в комедийной «игре на выживание» придется участвовать всем.

Узнать новое

«Преступление и наказание» — теперь в картинках

25 октября, 19:00, 16+

В пятницу в «Буквоеде» на Невском Дмитрий Чухрай и Алексей Полторак презентуют графический роман «Преступление и наказание» по мотивам произведения Федора Достоевского. Создатели старались не отходить от оригинала и использовали цитаты из произведения, иллюстрации создавали при помощи туши и акварели. Вместе с авторами на презентации выступят главный редактор издательства «Феникс» Алексей Боровиков и литературный критик Михаил Визель. Они будут готовы ответить на все вопросы.

С мифом «Скорохода» познакомит историк

25 октября, 19:00, 12+

В пятницу в библиотеке «Лиговская» историк промышленной архитектуры Валентина Лелина прочитает лекцию о гиганте советской промышленности — фабрике «Скороход». Слушатели узнают, как немец основал и «вырастил» одно из главных производств в стране и как сформировалась легенда вокруг него.

«Естественный отбор» ждет участников

26 и 27 октября, 0+


Все выходные в «Охте-8» проходит научно-популярный фестиваль «Естественный отбор». Оба дня ученые и популяризаторы будут говорить о биологии и эволюции, бессмертии и борьбе цивилизаций с кочевниками. Гостями этого сезона стали лауреат премии «Просветитель» Максим Винарский, руководитель ХимЦентра Президентского физмат-лицея 239 Дениз Байгозин и руководитель Стабианской и Мирмекийской археологической экспедиции Эрмитажа Александр Бутягин. На каждый день нужно зарегистрироваться на платформе TimePad.

На экранах

«Огниво» — новая киносказка

С 24 октября, 6+

В прокат выходит киносказка Александра Войтинского «Огниво». Сюжет фильма лишь слегка напоминает оригинальную историю Андерсена: солдат Ваня тоже находит волшебное огниво, но узнает, что с его помощью злой Лиходей зачаровал царевну Дашу. Чтобы всех спасти, герой отправляется в путь на механической лошадке по кличке Куда-надо. В прошлом году Войтинский уже выпустил две киносказки: на его счету «По щучьему велению» и «Дед Мороз. Битва магов».

«Пришелец»: история невраждебного космоса

С 24 октября, 6+

В кинотеатрах уже можно увидеть фильм Ивана Соснина «Пришелец». Дело разворачивается в небольшой уральской деревне, где самым странным человеком оказывается слабослышащий Лёша. Он мечтает об иных мирах, и однажды его желание исполняется. Главную роль исполнил Максим Стоянов.

«КАРО.Арт»: зарубежные фильмы и Пазолини

До 27 октября, 0+

Кинотеатр «Варшавский экспресс» становится площадкой фестиваля «КАРО.Арт». В программе — показы картин из Германии, Индии, Франции, США, Китая, а также ретроспектива классиков. В субботу в 13:00 на экранах «Птицы большие и малые» Паоло Пазолини, в воскресенье в 16:30 — его же «Евангелие от Матфея».

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

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