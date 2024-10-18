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Афиша Plus В «Исткабеле» открывают выставку «художника уличной волны» из Великого Новгорода

В «Исткабеле» открывают выставку «художника уличной волны» из Великого Новгорода

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В пространстве творческого объединения 10.203 открывается выставка, которую курирует Максим Има. Вы увидите пятнадцать работ «художника уличной волны» Truue, который живёт и работает в Великом Новгороде.

Сложная задача, 2024

Каждую работу Truue будет сопровождать чистый белый холст со скрытой авторской экспликацией (пояснительным текстом). Название проекта — «Описание скрыто» — отсылает к формату знакомства с вещами. Зрителям предложат белые холсты, прорезанные по линии подрамника, — подняв их, можно будет ознакомиться с авторской интерпретацией работы. А можно будет и не знакомиться — на ваше усмотрение.

Организаторы указывают на особую ироничную экспрессию художника, которая напоминает об уличных работах. Героями работ Truue часто становятся звери, их характеры становятся импульсом к развитию «мифологии» в работах художника.

Выставка «Описание скрыто» пройдёт в пространстве творческого объединения 10.203 в «Исткабеле» с 19 октября (открытие в 19:00) по 4 ноября 2024 года. Мастерская работает с 16 до 21 часа, понедельник и вторник — выходные дни. 18+

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