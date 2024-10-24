В «Манеже» открывается выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерам-изобретателям

Политехнический музей впервые покажет в Петербурге свои коллекции. Как уточняют кураторы, многие памятники науки и техники из этого крупнейшего музея не выставляли несколько десятилетий, также вы увидите предметы, которые поступили в фонды музея недавно. Традиционно «Манеж» предлагает броское оформление: частью экспозиции станут «кабинеты учёных», где вы сможете познакомиться с биографиями исследователей, конструкторов, инженеров-изобретателей.