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Афиша Plus В «Манеже» открывается выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерам-изобретателям

В «Манеже» открывается выставка, посвящённая отечественным учёным и инженерам-изобретателям

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Проект «Политехнический музей: создавая настоящее» создали при научном кураторстве НИЦ «Курчатовский институт», он покажет потенциал российской научной и инженерной школ.

Политехнический музей впервые покажет в Петербурге свои коллекции. Как уточняют кураторы, многие памятники науки и техники из этого крупнейшего музея не выставляли несколько десятилетий, также вы увидите предметы, которые поступили в фонды музея недавно. Традиционно «Манеж» предлагает броское оформление: частью экспозиции станут «кабинеты учёных», где вы сможете познакомиться с биографиями исследователей, конструкторов, инженеров-изобретателей.

Выставка будет состоять из восьми разделов: «Ресурсы», «Движение», «Энергия», «Информация», «Окружение», «Полёт», «Жизнь» и «Природоподобие». Подробности — на сайте «Манежа».

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Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» пройдёт в ЦВЗ «Манеж» с 26 октября 2024-го по 9 февраля 2025 года. 6+

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