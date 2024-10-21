В кино — добрая фантастика о встрече с пришельцем

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На экраны 24 октября выходит фантастическая драма Ивана Соснина «Пришелец». Дело разворачивается в небольшой уральской деревне, где самым странным человеком оказывается местный слабослышащий дурачок Лёша (Максим Стоянов). Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует круги на полях и пытается поймать сигналы от внеземных цивилизаций. Над Лёшей смеются все соседи, но в один прекрасный день его мечта сбывается.

Иван Соснин известен своей роуд-муви «Далекие близкие», за которую в 2022 году он получил награды на фестивале «Окно в Европу».

«Пришелец» стал единственной российской картиной, попавшей в основной конкурс ММКФ. На показе дебютных картин Voices он победил, став лучшим фильмом, а Иван Соснин был признан лучшим режиссером.

Максим Стоянов известен по своим ролям в фильме «Гив Ми Либерти» и «Комбинат „Надежда“», за которые он был высоко оценен кинокритиками и жюри международных фестивалей. Его визави по фильму стала восьмилетняя актриса Алёна Мирошникова, для которой эта работа в кино первая. У девочки, впрочем, есть опыт: она уже побывала лицом Gucci, J. Kim и других брендов.

«Я вообще люблю сай-фай, тему космоса. Но мне хотелось показать инопланетян не страшными существами, а живыми людьми. У Алёны Мирошниковой совершенно космическая внешность. Она действительно тот персонаж, которому хочется посвятить целый фильм». — рассказал режиссер.