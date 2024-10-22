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Афиша Plus Историк расскажет историю легендарного «Скорохода»

Историк расскажет историю легендарного «Скорохода»

539
2 комментария

Сказку про маленького Мука-скорохода написал немецкий сказочник Гауф. И предприятие, которое все знают как «Скороход», было основано немцем. Историю промышленного гиганта расскажут 25 октября в библиотеке «Лиговская». Бесплатно. 12+

Лекция называется «Легенда советской промышленности — фабрика „Скороход“», но легенда зарождалась задолго до возникновения советского государства. «Товарищество механического производства обуви» — так немец Генрих Кирштен назвал унаследованную от отца фабрику. «Механическое производство» противопоставлялось ручному, слишком дорогому. Обувь получалась такой удобной и легкой, что в народе ее прозвали «скороходами» — название станет официальным много позже. Производство расширялось, возводились новые корпуса, обувь успешно шла на импорт, а сам Генрих Кирштен в 1909 году получил право прибавить к фамилии дворянское «фон». Комплекс зданий, в котором располагался «Скороход», тоже в некотором роде стал «фон»: признан объектом культурного наследия. И это должен учитывать инвестор при намеченном редевелопменте.

О легендарном прошлом фабрики «Скороход» расскажет 25 октября историк промышленной архитектуры Петербурга Валентина Лелина в библиотеке «Лиговская» (Лиговский пр-т, д. 99). Начало в 19:00.

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Комментарии
2
aprahka
2 часа
Ленвест удобней обувь выпускал.Правда иногда подошвы лопались,но это другое ).
275640356
2 часа
Удобной и легкой? Ну-ну.
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