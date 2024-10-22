Историк расскажет историю легендарного «Скорохода»

Лекция называется «Легенда советской промышленности — фабрика „Скороход“», но легенда зарождалась задолго до возникновения советского государства. «Товарищество механического производства обуви» — так немец Генрих Кирштен назвал унаследованную от отца фабрику. «Механическое производство» противопоставлялось ручному, слишком дорогому. Обувь получалась такой удобной и легкой, что в народе ее прозвали «скороходами» — название станет официальным много позже. Производство расширялось, возводились новые корпуса, обувь успешно шла на импорт, а сам Генрих Кирштен в 1909 году получил право прибавить к фамилии дворянское «фон». Комплекс зданий, в котором располагался «Скороход», тоже в некотором роде стал «фон»: признан объектом культурного наследия. И это должен учитывать инвестор при намеченном редевелопменте.