Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 763мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Промышленный Петербург
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus В Фонтанном доме откроют выставку, посвящённую людям с «петербургским диагнозом»

В Фонтанном доме откроют выставку, посвящённую людям с «петербургским диагнозом»

823
Написать комментарий

Героями экспозиции станут «странные люди», которые родились в середине прошлого века и бродили по городским задворкам с фотокамерой, искали в неочевидных местах театральный или литературный сюжет. В музее говорят: это творцы городского мифа и одновременно его часть.

Музей Анны Ахматовой напоминает о “формулах” знаковых городов европейской культуры вроде “увидеть Париж и умереть”, о “синдроме Стендаля” - сильнейшем, до учащённого сердцебиения, воздействии итальянской архитектуры. О “петербургском диагнозе” можно судить по так называемому петербургскому тексту в русской литературе, вшитому в произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Александра Блока, Андрея Белого. Кураторы приводят известную цитату Фёдора Достоевского: “Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности”.

Проект в Большом выставочном зале музея посвятят фотографу и литератору Борису Кудрякову, актёру и режиссёру Георгию Васильеву, художнику и литератору Николаю Матрёнину — каждого из них можно назвать «неправильным», неожиданным, гротескным. Будет на выставке незримо присутствовать и композитор Олег Каравайчук, музыка которого «вне фарватера» напоминает о водной стихии. Автор идеи и художник выставки — Эмиль Капелюш. Подробности — на сайте музея.

Выставка «Петербургский диагноз» пройдёт с 23 октября по 8 декабря в Большом выставочном зале Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 14+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Новости компаний
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40