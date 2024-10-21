В Фонтанном доме откроют выставку, посвящённую людям с «петербургским диагнозом»

Героями экспозиции станут «странные люди», которые родились в середине прошлого века и бродили по городским задворкам с фотокамерой, искали в неочевидных местах театральный или литературный сюжет. В музее говорят: это творцы городского мифа и одновременно его часть.

Источник: vk.com/akhmatova.museum







Музей Анны Ахматовой напоминает о “формулах” знаковых городов европейской культуры вроде “увидеть Париж и умереть”, о “синдроме Стендаля” - сильнейшем, до учащённого сердцебиения, воздействии итальянской архитектуры. О “петербургском диагнозе” можно судить по так называемому петербургскому тексту в русской литературе, вшитому в произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Александра Блока, Андрея Белого. Кураторы приводят известную цитату Фёдора Достоевского: “Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности”.

Проект в Большом выставочном зале музея посвятят фотографу и литератору Борису Кудрякову, актёру и режиссёру Георгию Васильеву, художнику и литератору Николаю Матрёнину — каждого из них можно назвать «неправильным», неожиданным, гротескным. Будет на выставке незримо присутствовать и композитор Олег Каравайчук, музыка которого «вне фарватера» напоминает о водной стихии. Автор идеи и художник выставки — Эмиль Капелюш. Подробности — на сайте музея.