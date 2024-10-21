Роман Евдокимов и Виталий Хаев столкнутся в борьбе за волшебное огниво в новой киносказке

В прокат 24 октября выходит киносказка Александра Войтинского «Огниво». Сюжет лишь слегка напоминает сказку Андерсена: здесь солдат Ваня тоже находит волшебное огниво, но узнает, что с его помощью злой Лиходей зачаровал царевну Дашу. А царь куда-то пропал, и царица памяти лишилась. Чтобы помочь им, Ваня отправляется в опасное путешествие — в сопровождении механической лошадки по кличке «Куда-надо».

В прошлом году Александр Войтинский уже снимал «По щучьему велению», а до этого — «Деда Мороза. Битву магов», так что опыт в сказочном жанре у него есть. Солдата в новом фильме сыграл Роман Евдокимов («Комбинация»), царицу — Ирина Старшенбаум («Т-34»), а Лиходея — Виталий Хаев («Изображая жертву»). В фильме также снялись Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева и другие известные актеры.