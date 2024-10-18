На фестивале «КАРО.Арт» покажут лучшее авторское и фестивальное кино

Третий фестиваль «КАРО.Арт» пройдет в кинотеатре «Варшавский экспресс» с 22 по 27 октября. По концепции организаторов, смотр представляет собой собрание лучшего авторского зарубежного и российского кино, фильмы с Венецианского, Каннского, Берлинского показов, свежие российские премьеры. Вдобавок в нынешнем году организаторы расширили свой охват: к этим блокам добавились ещё «Музыка», «Текст», «Арт» и «Театр».

Источник: кадр из фильма «Великая»







Фильмом открытия фестиваля 22 октября в 19:30 станет «Великая» режиссера Эллен Кёрас — байопик о жизни знаменитой женщины-фотографа Ли Миллер. Она была фотомоделью с обложки Vogue, подругой Пикассо, ассистенткой Мана Рэя, затем — военной корреспонденткой, снимавшей высадку союзников, освобождение Парижа и лагерей Бухенвальд и Дахау. Главную героиню сыграла Кейт Уинслет, также выступившая и как продюсер фильма. Кроме нее в кино сыграли Марион Котийяр и Александр Скарсгард. Картина снималась восемь лет, и в какой-то момент из-за нестабильного финансирования Кейт Уинслет выплатила зарплату всему актерскому составу и съемочной группе за две недели.

Картина «Гранд-тур» португальца Мигела Гомиша удостоилась в этом году в Канне приза за режиссуру. Сюжет разворачивается в Бирме в 1917 году, а главный герой — британский офицер, который в самый день свадьбы сбегает от невесты и отправляется в путешествие по всей Азии. Невеста, впрочем, отправляется в погоню… «Гранд-тур» действительно отличается смелостью режиссуры: черно-белые стилизации под старые голливудские ленты перемежаются современными документальными кадрами тех же мест действия, а сцены с выступлением кукольного театра окончательно превращают происходящее в сложную увлекательную игру. Картину покажут 23 октября в 19:30, её представит зрителям кинокритик Максим Ершов.

Источник: афиша фильма «Гранд-тур»







24 октября в 19:30 пройдет премьера фильма «Невидимый мой» Антона Бильжо. По сюжету мать-одиночка Мария живет с детьми в наукограде и верит, что её муж-учёный, пропавший шесть лет назад, не погиб, а попал в параллельное измерение. Впрочем, возможно, лучше ответить взаимностью новому ухажеру, дальнобойщику Стасу, который предлагает другую жизнь… В фильме сыграли Дарья Екамасова, Олег Гаркуша, Александр Адабашьян. Впервые фильм показали на фестивале «Маяк» в прошлом году. На «Каро.арт» можно будет увидеть режиссерскую версию, длиннее на 11 минут. Впрочем, на усмотрение зрителя остается вопрос, что перед ним: семейная драма или российский извод Дэвида Линча. Обсудить это можно будет после показа с самим режиссером.

Источник: кадр из фильма «Невидимый мой»







24-го же октября в 20:00 покажут швейцарскую ленту «Маятник». Режиссер Сирил Шойблин за этот фильм получил приз как лучший режиссер программы Encounters на Берлинале в 2022 году.

По сюжету в 1870-е годы известный русский географ Петр Кропоткин (Алексей Евстратов) едет в Швейцарию и знакомится там с движением часовщиков-анархистов, которые восхищают его своим трудолюбием и солидарностью в борьбе с фабричными порядками. Это не совсем драма или байопик — скорее, этюд о неравенстве, об оптимизации, игнорирующей человека, о путях преодоления этих устоев — и о времени, конечно, тоже.

Картина «Чистый лист» режиссера Полины Кондратьевой — пример кино о подростках и для подростков. В центре внимания — Рита, поэтически одаренная девушка, которая ищет своё место в мире. Чтобы вырваться из-под контроля отца, Рита нанимается на работу сиделкой к больной дочери бывшей преподавательницы. Между девочками завязывается дружба. На августовском фестивале «Короче» картина взяла главный приз. В фильме сыграли Елена Лядова, Полина Цыганова, Дмитрий Куличков, Зинаида Ястржембская. Для режиссера Полины Кондратьевой это — дебют в полном метре. Картину покажут 25 октября в 20:15.

Источник: кадр из фильма «Чистый лист»







Кроме того, в программе большое место отведено и ретроспективе: покажут главные картины Пьера Паоло Пазолини; роуд-муви «Пчеловод» греческого классика Тео Ангелопулоса, «Амадеуса» Милоша Формана и «Мадам Бовари» Клода Шаброля. А закончится фестиваль 27 октября в 19:30 показом коллекции видеоклипов российского рэп-певца Дельфина.

В разные числа октября фестивальные показы пройдут также в Москве, Краснодаре и Новосибирске.

Ознакомиться подробней с программой можно на сайте фестиваля.