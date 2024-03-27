«Зритель будет получать опыт совершенно другого уровня». Как ремонт изменит жизнь Дома Радио

Кристина Галько в библиотеке-фонотеке Фото: Сергей Мисенко / Дом Радио Поделиться Поделиться





Одно из самых модных мест культурного Петербурга — Дом Радио — вот-вот закроет двери на продолжительную реставрацию. «Фонтанка» уже беседовала с главным архитектором проекта о том, что изменится. Теперь о том, как будут жить это время творческие коллективы и просветительские проекты, что в Доме Радио останется от радио, а главное, ради чего это все затевается, — нам рассказала Кристина Галько, куратор культурных программ Дома Радио.



— Кристина, Дом Радио временно закрывается — на ремонт. Что ждет публику и что — творческие коллективы?



— Для нас это новый, волнующий этап: приспособление здания к современному использованию и реставрации и расширение нашего пребывания на других площадках в совместных программах с другими институциями, для того чтобы усилить программу и вернуться в обновленном виде в 2026 году.

Дом Радио также является творческой резиденцией musicAeterna. Для хора, оркестра и танцевальной труппы musicAeterna ничего не изменится, коллективы точно так же будут продолжать выступать на разных площадках России и за рубежом.



Что касается программы Дома Радио, то здесь мы будем идти по двум направлениям.

Первое — это расширение и объединение — консолидация с другими институциями и коллаборации с ними в различных проектах, как в Петербурге, так и в разных городах.

И второе направление — это проведение нашей основной программы на новой площадке, о которой мы объявим отдельно. Под основной программой я подразумеваю наши камерные концерты классической музыки и концерты современной академической музыки, программы лабораторий экспериментального звука, перформансы, спектакли и так далее.



К анонсированию нашего нового бытования мы разработали сайт Дома Радио, чтобы зритель мог получить всю необходимую информацию, все наши планы по программе, будущим проектам, локациям, мы запустим его в конце месяца.

Часть проектов мы анонсируем уже сегодня. Мы планируем провести просветительскую программу с ИТМО Art and Science в рамках наших циклов по философии и кино. Также у нас планируется масштабный проект с Центром «Зотов» в Москве — выставка о радио «Передача сигнала».



Еще мы обсуждаем премьерный спецпроект-посвящение летом в августе, совместно с фабрикой «Красное знамя». Это глобальный формат, где объединятся все направления: музыканты musicAeterna, танцоры, хор, резиденты Дома Радио, саунд-артисты. Мы несколько раз в год делаем такие проекты. Мы уже делали посвящение Шарлю Бодлеру, Паулю Целану, Курту Вайлю, Марине Цветаевой. Из этого репертуара у нас есть план показать «Марину Цветаеву» в Москве в октябре.



— Пространство Дома Радио своей атмосферой играет весомую роль в создании имиджа проектов для аудитории. Будет ли это учитываться при переезде?

— Дом Радио — это в первую очередь программа, кадры, кураторская команда. Наша программа может существовать во многих пространствах, подобно радиоволне. То есть у нас есть «Дом» — это некое локализованное присутствие, есть «Радио» — электромагнитная волна, это протяженность действий, присутствие в разных пространствах одновременно. В этом году у нас будет одновременно и локализация в одном пространстве с основной программой, и распространение, подобно электромагнитной волне, и взаимодействие с другими институциями и другими пространствами.



— Так а будете ли вы визуально адаптировать свою временную базу под общую стилистику Дома Радио?

— Общая стилистика Дома Радио — это, на самом деле, общая эстетика musicAeterna на протяжении 19 лет. Потому что когда в 2019 году мы сюда приехали, то стилистически это было очень разрозненное, многостилевое, многослойное пространство. И было очень сложно сказать, есть ли у него какая-то единая эстетика. Она создана через колористические и интерьерные решения, без вмешательства в суть здания: для нас важна преемственность и работа с историческим контекстом. Поэтому мы последние два года изучаем документальные архивы этого здания — не только как радио, но и то, что было до радио: это Пролеткульт, это «Красный крест», это кинотеатр «Колосс». Изучая эти материалы, мы вступаем с ними в диалог: ставим спектакли на основе этих материалов, делаем лаборатории. Наша глобальная цель — в обозримом будущем их опубликовать, чтобы у исследователей был к ним доступ.



— О каких архивах вы говорите?

— Это архивы радиокомитета и пролеткульта — как документальные, так и аудиальные.

— Аудиальные же передавали архиву кинофонофотодокументов?

— Часть передали, часть осталась у ТРК, мы сейчас с этим всем разбираемся. Нам бы хотелось собрать их в одном месте и сделать к ним публичный доступ.

— То есть сейчас архив поделен на три части?

— Там, на самом деле, больше частей, потому что есть книжная библиотека, нотная библиотека, фонотека. Но картотека фонотеки находится в Доме Радио. Собственно, по ней мы и будем собирать всё воедино.

Наша задача — собрать полноценный архив здания, от Благородного собрания и по сегодняшний день. У нас у самих за четыре года появился архив всех событий и программ, которые мы сделали: это видео, аудио, записи, подкасты, которые мы на нашем сайте планируем тоже опубликовать….



— В чем будет заключаться обновленный формат? Что будет не так, как сейчас?

— Пространство станет открытым для публики. В течение всего дня, когда работает институция, вы сможете зарегистрироваться на вход и свободно помещаться по тем зонам, которые будут публичными. Такие зоны будут на каждом этаже. Будут пространства, в которых можно будет проводить время между программами. Сейчас их нет. Это основное существенное различие с точки зрения глобальной истории.

— Какие этажи для этого будут открыты?

— Частично — все. Первый, второй, четвертый, шестой и седьмой. На всех этажах будут публичные зоны.

— Давайте по ним мысленно «пройдемся», как по слоеному пирогу?

— На шестом этаже будет библиотека, кинозал и лаборатория экспериментального звука.

Дальше, если спускаться, на четвертом — постоянная экспозиция Дома Радио, это собственно Пространство Теслы, где находится историческое оборудование. Мы хотим его отреставрировать и сделать там постоянную экспозицию Дома Радио. Также там находится Пятая студия, которая будет существовать как лекторий. У нас все пространства используются мультифункционально. Мы продолжим эту линию и после, потому что есть разные программы: это может быть лекция, репетиция, может быть воркшоп, open talk, artist talk, семинар и так далее.



Второй этаж — это историческое фойе, в течение дня оно будет доступно для всех.

— Там концерты будут и дальше проводить?

— Да.

— Вы говорили о пространстве с радийным оборудованием на четвертом этаже. Здесь же музей функционировал и раньше, работает ли он сейчас? Кто будет делать экспозицию?

— Всё содержимое музея принадлежит Пятому каналу, когда он выезжал отсюда, все было перевезено, поэтому сейчас никакого музея нет, мы будем его делать. Мы откроем для публики двор, и через него можно будет попасть в Музей блокадного радио, который мы будем делать вместе с коллегами, привлекая разных кураторов.

— А какие предметы там можно показывать, если Пятый канал с собой всё увез? Или они что-то дадут во временное пользование, в знак памяти?

— Это вопрос переговоров. Они уже ведутся. В связке с архивом в том числе.



Фото: Людмила Бурченкова / Дом Радио Фото: Людмила Бурченкова / Дом Радио Фото: Саша Невская / Дом Радио Фото: Людмила Бурченкова / Дом Радио Поделиться Поделиться





— Еще очень важный вопрос, так как много людей сюда ходит на разные занятия: пляс, распев. Хочется понять, сохранятся ли просветительские программы на время ремонта?

— Да, конечно, мы их будем проводить также на новой площадке, об этом мы объявим отдельно.

— Вы говорили, что больше хотите задействовать регионы. Какие города войдут в вашу программу?

— На данный момент у нас есть уже подтвержденные проекты, и мы ведем переговоры. Это Самара, Пермь, Москва. Это именно формат резиденции Дома Радио, наша программа, которую мы делаем совместно с принимающей стороной. Мы специально год назад сделали две пробных выездных резиденции: первая — это совместно с коллегами из Переделкино в Москве, а вторая — в Суздале, совместно с коллегами из «МИРА Центр».



— А что вы хотите еще в Доме Радио сделать нового из культурных мероприятий, которых не проводите сейчас? Что позволит этот ремонт?

— Во-первых, это будет совершенно другой акустический опыт прослушивания музыки. Так как здание и пространство студии будут акустически приспосабливать, аудиальный опыт зритель будет получать совершенно другого уровня.



— Как акустически приспосабливать?

— Акустическое приспособление — это создание специальных звуковых панелей, которые помогают придать необходимую форму для звука. Профессиональное, полноценное, акустическое проектирование концертного зала.

Также будет создан медиацентр. Потому что у нас очень большая просветительская программа, и нам очень важно сохранять её и дальше публиковать. Это запись лекций, бродкастинг, подкасты — разные форматы событий.



Библиотека-фонотека будет работать в открытом формате. Мы сделали ряд программ в прошлом году, но сейчас она — в полузакрытом формате, потому что нужно приспособление и организация правильного доступа публики.



Также у нас появится лаборатория дизайна — небольшая мастерская, где можно будет также посредством резиденции опен-колл, которые мы по другим направлениям сейчас проводим, приглашать участников, и они будут делать проекты.

— О каком дизайне идет речь?

— Дизайн вещи, пошив.

— То есть можно будет купить платьишко…

— Это немного не так работает. Вообще, мода как направление уже давно должна стоять наравне с другими направлениями в искусстве. В российской практике коллеги из других публичных институций также внедряют в свою деятельность это направление.



Кристина Галько Фото: Сергей Мисенко / Дом Радио Поделиться Поделиться





— Когда именно Дом Радио закроется?

— 31 марта и 1 апреля у нас состоится проект — «Дом Радио. Транзит», мы сделаем превью будущего: создадим публичные зоны, которые будут доступны после реставрации. Зритель сможет зарегистрироваться на вход, утром прийти и спокойно перемещаться по всем тем зонам, которые после реставрации будут доступны, посещать программы (будет параллельная программа в разных студиях), посидеть в библиотеке, посидеть в буфете, организованном специально на эти два дня.



Для нас это некий мост к тому, что мы сделаем в будущем. Там будут представлены все наши основные программы. Это пляс, распев, лаборатория экспериментального звука, а также премьеры от всех наших резидентов.

У нас будет весь день работать кинозал, и мы будем показывать перспективу всех короткометражных экспериментальных фильмов, которые показывали на протяжении четырёх лет в Доме Радио. И будет премьера документального фильма «О Доме Радио». Это хроники событий, которые происходили здесь на протяжении этих четырёх лет: концерты, перформансы, премьеры, лекции.



— Сколько всего событий, получается, будет в эти два дня?

— 27. В воскресенье, 31 марта, будут весь день идти события, а в понедельник вечером концерт, кинопоказ оперы и медиация. Некоторые мы дублируем для того, чтобы у аудитории была возможность посетить. Несколько плясов, премьерных перформансов. И сохраняется формат программ. Те, которые были бесплатными, остаются бесплатными. Платные — будут по билетам. Но, тем не менее, в любом случае можно зарегистрироваться на вход и попасть в здание, ходить по зонам, которые в будущем будут публичными...

— То есть на сами события мы тоже регистрируемся?

— Нет, на вход.



— А если потом на какое-то мероприятие захочет 150 человек, а туда можно только 30?

— Наши капельдинеры и медиаторы будут контролировать весь процесс. Те, кто не попадут из-за того, что закончились места, могут посидеть в библиотеке, буфете.



— Да, сложный квест для тех, кто хочет всё бесплатно!

— Но мы создадим все условия. Будем повторять события и сделаем зоны, в которых люди смогут приятно и с интересом проводить время.

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»