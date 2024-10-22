На фестивале «Естественный отбор» поговорят о динозаврах, планетах-бродягах и о многом другом. Вход свободный

Н аучно-популярный фестиваль «Естественный отбор» идёт два дня, каждый день выступят по три эксперта. Бесплатно. 18+, но есть программа и для детей.

Концепция Дарвина лежит в основе современной теории эволюции, но при всей ее простоте часто её понимают неверно или искажают смысл. Разберемся вместе с биологом Максимом Винарским, лауреатом премии «Просветитель». А старший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского Михаил Никитин объяснит, почему одни виды не меняются по 100 млн лет, а другие возникают за столетие.

Денис Байгозин, руководитель ХимЦентра Президентского физмат-лицея 239, ведущий инженер ИТМО, расскажет, как убивают некоторые химические вещества: какие из них токсичны для всего живого, а какие — почему-то только для человека. Зачем вообще эволюции понадобилась естественная смерть? И почему многим бактериям, растениям и даже некоторым животным умирать не обязательно, а позвоночные не могут избежать кончины? Об этом послушаем Елену Сударикову, лауреата премии комиссии РАН по популяризации науки.

Что касается выживания, то тут разные стратегии выбирают и такие своеобразные «организмы», как города. Археолог Александр Бутягин, руководитель Стабианской и Мирмекийской археологической экспедиции Эрмитажа расскажет, как выживали греческие города-колонии Северного Причерноморья, когда к ним пожаловали воинственные степные кочевники.

А вот чем «руководствуются» другие кочевники, планеты-странницы (их еще называют бродячими и «планетами в свободном плавании») до сих пор точно неизвестно. Они не принадлежат ни к одной планетной системе, не связаны ни с одной материнской звездой — и как появились, тоже не вполне понятно. А что понятно, то расскажет «АстроДед» Кирилл Масленников из Пулковской обсерватории.