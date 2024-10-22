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Афиша Plus В Петербурге пройдет бесплатный фестиваль «Наука всем!»

В Петербурге пройдет бесплатный фестиваль «Наука всем!»

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Понаблюдать в микроскоп червя-нематоду и собрать модель самолета; побывать на ледоколе «Красин» и встретиться с космонавтом. Наконец, убедиться, что театр может быть научным — точнее, наука может быть театральной: все это — с 25 по 27 октября на десятках площадок. Бесплатно. 0+

Сейчас возле каждой аптеки видим знак медицинского креста, а в средние века уважающие себя аптеки норовили украсить интерьер чучелом крокодила. Почему — объяснят в музее «Аптека доктора Пеля», а еще научат делать лекарственный порошок по старинному рецепту. В ЛЭТИ расскажут об источниках электромагнитной опасности и покажут, как инфузории-туфельки помогают проверять воду. ГУАП даст виртуально поуправлять дроном, а ИТМО — сотворить фигурку из оргстекла. В ДК Кирова будут мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике, а в Музее космонавтики и ракетной техники летчик-космонавт Андрей Борисенко ответит на любой вопрос о космосе. В Зоологическом институте РАН научат рисовать бабочек так, как это делают ученые-энтомологи, а СПбГУ приглашает сразу в несколько своих музеев.

Вообще «Наука всем!» — в первую очередь единственный в России фестиваль-конкурс научных театров. Что это такое, можно прямо весь день наблюдать 27 октября в ДК Кирова, где будут состязаться 15 коллективов из 13 регионов страны.

Вся программа есть на сайте «Наука всем» и на странице фестиваля во «ВКонтакте». На некоторые события фестиваля (например, на экскурсии) нужно будет зарегистрироваться.

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