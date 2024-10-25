«Ткнул ее ножом в грудь»: очевидец — о нападении в «О'Кее»

На проспекте Космонавтов мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета «О'Кей». Одна из сотрудниц магазина рассказала «Фонтанке», что происходило на месте происшествия.

«Неадекват зашел в магазин, начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Мы, естественно, спрятались куда подальше от него. Бросили все и убежали. В середине зала он какую-то женщину догнал, ткнул ее ножом в грудь», — сообщила читательница «Фонтанки».

После этого, как рассказала сотрудница магазина, нападавший упал. На место приехала скорая. «Женщина лежит эта, и он лежит — в окружении правоохранителей», — сказала читательница.

Муж сотрудницы рассказал «Фонтанке», что сейчас его супруга находится в безопасности. По его словам, нападавшего практически сразу «скрутили».

«Прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом», — уточнили в ведомстве.

«Фонтанка» писала, что в магазине после нападения пострадали минимум четыре человека. Позже стало известно уже о шести пострадавших. Большая часть из них отказались от госпитализации.