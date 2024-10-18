12 ноября — круглый стол «Современная крепость: из чего складывается безопасная жизнь в новостройках»

Согласно исследованиям Аналитического центра НАФИ, безопасность жилых комплексов занимает одно из последних мест среди важных для покупателей факторов при выборе. Тем не менее на практике вопрос безопасности новостроек оказывается достаточно важным: смогут ли спокойно гулять дети во дворе, будет ли доступ в парадные защищен от посторонних, как действовать при пожаре или другой чрезвычайной ситуации — эти и другие вопросы неизбежно возникают у покупателей уже после заселения. О том, какие условия для безопасности сегодня создают в новых районах, расскажут участники круглого стола.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Каковы основные критерии безопасного жилья с точки зрения покупателя, что он хочет видеть обязательно, про что спрашивает при покупке?
Безопасность во дворе, в доме, в МОПах, в квартире, — какие элементы обеспечивают ее на разных уровнях?
Почему сформировался тренд на закрытые дворы? Правда ли, что в российском менталитете «любовь к заборам»? В каких случаях может быть оправданным проект без закрытого двора?
Как обеспечивается пожарная безопасность в высоких новостройках?
Какие технологии отвечают за безопасность разных видов — пожарная, электробезопасность, безопасность на время достраивания соседних корпусов, защита от машин и посторонних и так далее.
Цифровые технологии в обеспечении безопасности: пожарная сигнализация, видеодомофоны, контроль номеров машин на въезде. Как сделать обеспечение безопасности удобным для жильцов?
Каков минимальный набор элементов системы безопасности, а какой набор можно уже считать избыточным?
Где граница между приватностью, защищенностью, изолированностью и закрытостью территории?
К участию в круглом столе приглашаются строительные компании, производители технических решений для безопасности.
О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 12 ноября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru