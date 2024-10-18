12 ноября — круглый стол «Современная крепость: из чего складывается безопасная жизнь в новостройках»

Каковы основные критерии безопасного жилья с точки зрения покупателя, что он хочет видеть обязательно, про что спрашивает при покупке?

Безопасность во дворе, в доме, в МОПах, в квартире, — какие элементы обеспечивают ее на разных уровнях?

Почему сформировался тренд на закрытые дворы? Правда ли, что в российском менталитете «любовь к заборам»? В каких случаях может быть оправданным проект без закрытого двора?

Как обеспечивается пожарная безопасность в высоких новостройках?

Какие технологии отвечают за безопасность разных видов — пожарная, электробезопасность, безопасность на время достраивания соседних корпусов, защита от машин и посторонних и так далее.

Цифровые технологии в обеспечении безопасности: пожарная сигнализация, видеодомофоны, контроль номеров машин на въезде. Как сделать обеспечение безопасности удобным для жильцов?

Каков минимальный набор элементов системы безопасности, а какой набор можно уже считать избыточным?