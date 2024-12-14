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Происшествия «Ночь выдалась неспокойной»: дроны ночью атаковали три региона России

«Ночь выдалась неспокойной»: дроны ночью атаковали три региона России

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Беспилотники в ночь с пятницы на субботу атаковали три региона России: Краснодарский край, Орловскую область и Брянскую область.

В Краснодарском крае ночью во время атаки обломки БПЛА упали на частный жилой дом. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны уничтожили «в нескольких муниципалитетах края».

В Орловской области в результате массированной атаки БПЛА произошел пожар на объекте инфраструктуры. «Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной», говорится в телеграм-канале губернатора региона Андрея Клычкова. Осколками сбитых дронов также были повреждены несколько частных домов.

В Брянской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: такие данные приводятся в телеграм-канале губернатора региона Александра Богомаза.

Во всех трех случаях, согласно официальным сведениям, обошлось без жертв и пострадавших.

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ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Брянская область Орловская область Краснодарский край Вениамин Кондратьев Александр Богомаз Андрей Клычков
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