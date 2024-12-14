«Ночь выдалась неспокойной»: дроны ночью атаковали три региона России

Беспилотники в ночь с пятницы на субботу атаковали три региона России: Краснодарский край, Орловскую область и Брянскую область.

В Краснодарском крае ночью во время атаки обломки БПЛА упали на частный жилой дом. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил , что дроны уничтожили «в нескольких муниципалитетах края».

В Орловской области в результате массированной атаки БПЛА произошел пожар на объекте инфраструктуры. «Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной», говорится в телеграм-канале губернатора региона Андрея Клычкова. Осколками сбитых дронов также были повреждены несколько частных домов.

В Брянской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: такие данные приводятся в телеграм-канале губернатора региона Александра Богомаза.