«Ночь выдалась неспокойной»: дроны ночью атаковали три региона России

Беспилотники в ночь с пятницы на субботу атаковали три региона России: Краснодарский край, Орловскую область и Брянскую область.
В Краснодарском крае ночью во время атаки обломки БПЛА упали на частный жилой дом. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны уничтожили «в нескольких муниципалитетах края».
В Орловской области в результате массированной атаки БПЛА произошел пожар на объекте инфраструктуры. «Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной», говорится в телеграм-канале губернатора региона Андрея Клычкова. Осколками сбитых дронов также были повреждены несколько частных домов.
В Брянской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: такие данные приводятся в телеграм-канале губернатора региона Александра Богомаза.
Во всех трех случаях, согласно официальным сведениям, обошлось без жертв и пострадавших.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.