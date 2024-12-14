В результате массированной атаки БПЛА на Орловскую область произошел пожар на объекте инфраструктуры

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом 14 декабря в 03:16 сообщается в телеграм-канале губернатора региона Андрея Клычкова.

Согласно приведенной информации, в результате массированной атаки БПЛА на регион произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Осколками сбитых дронов были повреждены несколько частных домов.

Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте происшествия и принимают меры по ликвидации последствий атаки беспилотников.

На каком именно объекте инфраструктуры произошел пожар, Клычков не сообщает, но ранее местные жители писали в соцсетях, что во время отражения атаки огонь был замечен в районе нефтебазы.