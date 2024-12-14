Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

1 м/c,

вос.

 759мм 90%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Надежда Ленфильма
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В результате массированной атаки БПЛА на Орловскую область произошел пожар на объекте инфраструктуры

В результате массированной атаки БПЛА на Орловскую область произошел пожар на объекте инфраструктуры

1 220
Написать комментарий

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом 14 декабря в 03:16 сообщается в телеграм-канале губернатора региона Андрея Клычкова.

«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной», говорится в публикации.

Согласно приведенной информации, в результате массированной атаки БПЛА на регион произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Осколками сбитых дронов были повреждены несколько частных домов.

Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте происшествия и принимают меры по ликвидации последствий атаки беспилотников.

На каком именно объекте инфраструктуры произошел пожар, Клычков не сообщает, но ранее местные жители писали в соцсетях, что во время отражения атаки огонь был замечен в районе нефтебазы.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Орловская область Андрей Клычков Нефтебаза Пожар
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12