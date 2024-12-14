Ешьте вместо витаминов: диетолог назвала шесть продуктов для иммунитета

В сезон простуд важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организм противостоял вирусам и бактериям. Диетолог Татьяна Селезнева рассказала нашим ярославским коллегам , какие продукты помогут защититься от болезней или быстрее восстановиться, если недуг уже взял над вами верх.

Рыба

Полезна любая рыба, но особенно морская жирная. Она содержит и легко усваиваемый белок, и массу минералов и витаминов, и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Всё это важно для хорошей работы иммунной системы.

Кисломолочные продукты

— 70% иммунитета зависит от состояния кишечника, а эти продукты поддерживают нормальную микробиоту. Порция натурального кисломолочного продукта — отличный перекус в течение дня, — считает специалист.

Нужно не забывать про кисломолочные продукты

Лимон, лайм

Эти фрукты — концентрат живого витамина С. Потребность в нем при простуде увеличивается в 2–3 раза.

— Пейте водичку и чай с лимоном каждый день, — порекомендовала диетолог.

Она уточнила, что лимон можно добавлять даже в горячую воду — его польза от этого не убавится. То же самое касается имбиря. А вот мед лучше есть вприкуску, так как в горячей воде его ферменты и витамины разрушаются.

Морковь

Морковь — источник бета-каротина, провитамина А, которые крайне важны для синтеза иммуноглобулинов.

— Салатик из сырой морковки с черносливом и грецким орехом, заправленный греческим йогуртом, — отличная поддержка иммунитету, — отметила Татьяна Селезнева.

Зелень

Петрушка, укроп, сельдерей, рукола, кинза, листовые салаты — источник витаминов, минералов, природных антиоксидантов и растительной клетчатки. Эксперт рекомендует добавлять больше зелени в овощные салаты, а также в первые и вторые блюда.