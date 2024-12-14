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Образ жизни Ешьте вместо витаминов: диетолог назвала шесть продуктов для иммунитета

Ешьте вместо витаминов: диетолог назвала шесть продуктов для иммунитета

Они помогут укрепить здоровье зимой

2 379
4 комментария

Диетолог назвала продукты, которые укрепят иммунитет

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В сезон простуд важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организм противостоял вирусам и бактериям. Диетолог Татьяна Селезнева рассказала нашим ярославским коллегам, какие продукты помогут защититься от болезней или быстрее восстановиться, если недуг уже взял над вами верх.

Рыба

Полезна любая рыба, но особенно морская жирная. Она содержит и легко усваиваемый белок, и массу минералов и витаминов, и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Всё это важно для хорошей работы иммунной системы.

— Ешьте рыбу как минимум 2–3 раза в неделю, — посоветовала Татьяна Селезнева.

Рыба — один из самых полезных продуктов

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Кисломолочные продукты

Специалист посоветовала обязательно включить в рацион кисломолочные продукты — греческий йогурт, мацони, ацидофилин, Мечниковскую простоквашу, ряженку.

— 70% иммунитета зависит от состояния кишечника, а эти продукты поддерживают нормальную микробиоту. Порция натурального кисломолочного продукта — отличный перекус в течение дня, — считает специалист.

Микробиота — это совокупность микроорганизмов человека.

Нужно не забывать про кисломолочные продукты

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Лимон, лайм

Эти фрукты — концентрат живого витамина С. Потребность в нем при простуде увеличивается в 2–3 раза.

— Пейте водичку и чай с лимоном каждый день, — порекомендовала диетолог.

Она уточнила, что лимон можно добавлять даже в горячую воду — его польза от этого не убавится. То же самое касается имбиря. А вот мед лучше есть вприкуску, так как в горячей воде его ферменты и витамины разрушаются.

Лимон и лайм — источник витамина С

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Морковь

Морковь — источник бета-каротина, провитамина А, которые крайне важны для синтеза иммуноглобулинов.

— Салатик из сырой морковки с черносливом и грецким орехом, заправленный греческим йогуртом, — отличная поддержка иммунитету, — отметила Татьяна Селезнева.

Морковка обязательно должна быть на вашем столе

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Зелень

Петрушка, укроп, сельдерей, рукола, кинза, листовые салаты — источник витаминов, минералов, природных антиоксидантов и растительной клетчатки. Эксперт рекомендует добавлять больше зелени в овощные салаты, а также в первые и вторые блюда.

Ешьте больше зелени

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Тыквенные семечки

Тыквенные семечки крайне богаты цинком. А этот минерал называют королем иммунитета и главным минералом мужского здоровья.

— Добавляйте столовую ложку тыквенных семечек в качестве суперфуда в каши, салатики, и ваш иммунитет будет крепче, — посоветовала диетолог.

Семечки тыквы хорошо добавлять в салаты и каши

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Комментарии
6
3466333
1 час
В лимоне очень мало витамина С, гораздо больше в черной смоподине, болгарском перце и киви. Так что думайте, стоит ли лимон использовать в этом качестве.
169991062
1 час
на какие шиши ? Пенсия 16 т.р....
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