Привезли. Главная новогодняя ель Петербурга уже на Дворцовой и ждет украшения

Главная новогодняя елка Петербурга — на Дворцовой площади. Праздничное дерево привезли в ночь с 13 на 14 декабря из Выборгского района Ленобласти, сообщает telegram-канал «Фонтанка SPB Online» . Наряжать пушистую красавицу начнут в субботу.

Доставить 25-метровую ель должны были еще 12 декабря. Однако, из-за сильного ветра ее путешествие из Ленобласти в Петербург было отложено на сутки . Откладывать дальше было проблематично — у украшения города к Новому году тоже есть сроки.

Работы по перемещению дерева начали ранним утром 13 декабря. Ель, росшую более века в районе Вещевского шоссе, спилили к обеду и начали готовить к доставке . С помощью кранов дерево погрузили со всеми предосторожностями — одной из задач было довезти его до города в целости и сохранности. Трал для перевозки создавал праздничный настрой с пользой: если гирлянды просто светили, то баннер с поздравлением города имел вполне конкретную функцию — дополнительной защиты дерева.

Наряжать ель на Дворцовой, по плану, начнут сразу после установки. Все должно быть готово к 20 декабря — именно на эту дату намечено зажжение огней . Простоит дерево до 14 января.

В этом году главное новогоднее дерево Петербурга украсят в ретро-стиле . Характерные для 50-60 годов конфеты, снеговики, щелкунчики, лошадки, избушки и шары расписывали вручную. Законченный вид композиции должны придать гирлянды, флажные ленты и верхушка в виде пятиконечной звезды.

Выбирали главную елку Петербурга в течение месяца. На поиск дерева, подходящего по всем критериям, специалисты Вещевского участкового лесничества потратили почти весь октябрь . В общей смете на украшение Дворцовой площади закупку, доставку и монтаж главной ели оценили в 2,2 миллиона рублей. Рядом с основным деревом разместят несколько небольших живых его собратьев.

В центре Петербурга праздничную атмосферу создадут ярмарочные гулянья и украшенные улицы. В этом году оборудовано большое количество фотозон. Кроме того, впервые будут размещены плакаты с новогодними маршрутами. В них перечислены самые красивые локации. О том, что еще можно будет увидеть в новогоднем Петербурге, читайте здесь.