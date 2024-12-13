«Критериев для отбора много»: лесничий, нашедший главную новогоднюю елку Петербурга, рассказал о выборе дерева

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Главная новогодняя елка Петербурга появится на Дворцовой площади уже в ночь с 13-го на 14 декабря. На спиливание и перевозку 25-метрового дерева потратят почти сутки, а на выбор ушло около месяца. О том, как искали и по каким критериям отбирали ель, «Фонтанке» рассказал лесничий Вещевского участкового лесничества Сергей Евтушенко.

Выбрать главную елку для Северной столицы оказалось делом не очень быстрым. Заявка на поиск праздничного дерева пришла еще в октябре. Примерно месяц специалисты занимались подбором зеленой красавицы. Эстетические данные, однако, не стали основополагающими для выбора. Главными критериями были высота дерева, размер веток и расположение ели, относительно трассы.

«Высота, диаметр кроны и длина веток. Диаметр, например, не должен превышать 13 метров. Лучше, чтобы сама ель росла недалеко от дороги, тогда за ней не придется ехать через весь лес», — сказал Евтушенко. Он отметил, что также существует ряд технических условий, касающиеся непосредственно установки ели на Дворцовой.

+4

Лесничий рассказал, что возраст ели, которую поставят в центре Петербурга, около 120 лет. Зеленая красавица, которую повезут на Якорную площадь Кронштадта. тоже «в летах». Возраст обеих хвойных примерно одинаковый. Деревья для сохранности на время перевозки накроют праздничными баннерами. К 14 часам 13 декабря ель для Дворцовой уже была срублена и погружена на прицеп. На очереди была ель для Кронштадта.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сергей Евтушенко работает лесничем 45 лет. В выборе главной новогодней елки Петербурга участвует только второй раз. Впервые искать ее Сергею довелось примерно семь лет назад. «Тогда высота ели была 33 метра. Пилили дерево в пять заходов. Достаточно сложно грузили на машину. Закончилось все благополучно, ничего не сломали», — заключил Евтушенко.

Как выглядела ель для Дворцовой утром 13 декабря перед погрузкой на трал, смотрите здесь.